Pappa reale: le proprietà e i benefici

Apprezzata fin dai tempi antichi, la pappa reale costituisce un efficace rimedio naturale in grado di stimolare le difese immunitarie . Puoi sfruttare il periodo invernale per effettuare un ciclo di un mese, rafforzerai l'organismo combattendo stanchezza e malanni. Secondo gli studi la pappa reale contribuisce alla produzione di emoglobina , combatte depressione e sintomi di affaticamento, preserva la memoria. Ecco come utilizzarla per il tuo benessere quotidiano .

ELISIR NATURALE – La pappa reale viene prodotta dalle famiglie di Apis mellifera: il suo nome deriva dal fatto che è destinata alle larve, che la consumano appena pochi istanti dopo la produzione, e all'ape regina. Grazie alle proprietà nutritive è considerata un alimento nobile, in grado di rafforzare il sistema immunitario e avere un impatto positivo sulla crescita durante l'infanzia.



CONTRO LO STRESS – Il contenuto energetico della pappa reale la rende un elisir naturale contro lo stress, particolarmente prezioso per combattere stanchezza e astenia: aiuta i periodi di studio e intensa attività, combatte sintomi depressivi e ansia, stimola la memoria. Consigliata nella dieta di bambini, sportivi e per chi soffre di inappetenza, è nota fin dall'antichità. Per preservare inalteralte le sue proprietà è importante conservare la pappa reale in frigorifero.



ASSUNZIONE – È possibile assumere un cucchiaino di pappa reale puro o disciolto in acqua, preferibilmente al mattino. Secondo gli studi il polline risulta benefico nei casi di infiammazione e ipertrofia prostatica, ha proprietà disintossicanti e aiuta il lavoro del fegato grazie a un'azione riequilibrante delle ghiandole endocrine. La pelle sarà più bella e i capelli più lucidi: un'ondata di vitalità per tutto il corpo.



COME SI PRESENTA – Il sapore della pappa reale è lievemente zuccherino, con una nota acidula. Presenta un colore bianco giallastro e può essere acquistata in farmacia, erboristeria, nei negozi di prodotti naturali oppure direttamente dall'apicoltore. Attenzione, da recenti indagini emerge che una percentuale importante di pappa reale venduta in Italia viene prodotta all'estero e presenta tracce di antibiotici. Acquistare presso i produttori locali aiuta il consumo critico e costituisce un vantaggio per la salute.