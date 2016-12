23 febbraio 2015 La dieta del riso: poche calorie per un regime vegan friendly A dispetto del nome si mangiano molte verdure, poche proteine e cereali. Si tratta di un metodo arduo per chi vuole rimettersi in forma a tutti i costi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Creata nel 1939 ha avuto varie ondate di successo, legate soprattutto alla pubblicazione di volumi a riguardo. È un regime disintossicante che, a dispetto del nome, non prevede di mangiare solo riso. Ti permetterà di abbattere calorie, sodio, grassi, zuccheri e proteine senza mai affamarti. Certo, la perdita di peso è soggettiva, ma le promesse sono più che incoraggianti: se non hai mai fatto una dieta, puoi perdere fino a 9 kg solo nel primo mese.

La resistenza metabolica sviluppata con il fallimento di svariati tentativi di dimagrimento, potrebbe rallentare l’efficacia del piano, ma coadiuvando esercizio fisico e meditazione (che riduce lo stress e ti fa mangiare meno) potrai perdere chili in un batter d’occhio.



Cosa si può mangiare - Il regime è molto restrittivo e include frutta, vegetali, cereali integrali, legumi poco salati e proteine vegetali. Ogni giorno assumerai una porzione di amidi, latticini con pochi grassi, frutta e verdura. La dieta ha tre fasi, la prima, la più dura forse, prevede l’assunzione di 800 calorie per giorno che vanno ad aumentare fino a 1200, nelle fasi successive. L’alcol, ovviamente, è bandito.



Quanto ti mette alla prova? - La dieta del riso è estraneamente difficile, si tagliano zuccheri e sale tutto in una volta sola e potresti sentirti un po’ giù di morale (l’effetto degli zuccheri sul sistema limbico è, infatti, paragonabile a quello degli antidepressivi). Inoltre, questa è una dieta nata per combattere diabete e ipertensione, in seguito estesa a chi desidera perdere i chili di troppo. Gli alimenti sono limitati, le porzioni anche e dovrai saziarti con dei piatti ricchi di verdure.



I pro e i contro - Sicuramente un dimagrimento immediato è visibile già dopo qualche settimana, di contro dovrai assumere degli integratori poiché l’ammontare delle proteine è inferiore a quanto consigliato in un’alimentazione normale. Un punto a favore è la sua economicità ma gli alimenti prevedono una preparazione lunga, che non dà modo di attingere a pranzi veloci.



Il menu tipo - La prima fase della dieta limita l’ammontare delle proteine ed è così suddivisa:

Prima colazione: una porzione di amido (è intesa come una fetta di pane, 30 grammi di riso o di pasta), latticini magri e frutta.

Pranzo: tre porzioni di amido, tre di verdura, un frutto

Cena: tre porzioni di amido, tre di verdura, un frutto



Successivamente, i pranzi saranno più ricchi ma sempre molto regolati. Ciononostante, la dieta del riso è consigliata se sei molto motivata: ti permetterà infatti di dimagrire rapidamente e di modificarla secondo le tue esigenze. Se pratichi attività sportiva, probabilmente, avrai bisogno di un po’ di calorie in più per non sentirti spossata e debole. Di certo, non è un’alimentazione che può essere seguita per molto tempo, ma puoi adottarla per perdere quei due tre chili di troppo prima dell’estate.