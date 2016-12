9 febbraio 2015 La dieta dei 3 giorni per tornare in forma dopo qualche eccesso I regimi rapidi sono più restrittivi ma danno dei risultati immediati, specialmente se devi dimenticare qualche trasgressione di troppo Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Settimane di lavoro intenso, poi, finalmente arriva il weekend fuoriporta che avevi programmato. Tutto bellissimo: ristoranti, pasticcini, aperitivi. Il risultato? Un chilo in più sulla bilancia che non si smuove neppure sollevando un piede. Quello che ti serve, allora, è una scossa al metabolismo con una dieta lampo, ipocalorica, che, grazie ai tre “mini” pasti al giorno, ti farà smaltire rapidamente i grassi che hai accumulato.

È una dieta che si può fare facilmente con quello che si ha in casa, regola principale è non trasgredire. Ecco il menù, e le alternative, che dovrai seguire per tre giorni:



Giorno 1

Colazione:

Te nero o caffè

1 fetta di pane integrale imburrata

½ arancia

Pranzo:

Sashimi di tonno o tonno ai ferri

50 grammi di pane integrale

Una tazza di tè nero

Cena:

80 grammi di polpa di vitello

1 piatto di fagioli verdi

3 carote

1 mela

1 quadratino di cioccolato fondente al 70%



Giorno 2:

Colazione:

Tè nero o caffè

1 uovo

1 fetta di pane integrale

½ banana

Pranzo:

50 gr di formaggio spalmabile light

6 crackers integrali (meglio non salati)

Cena:

2 wurstel di pollo

1 piatto di broccoli

3 carote

½ banana

1 quadratino di cioccolato fondente al 70%



Giorno 3:

Colazione:

Tè nero o caffè

1 mela

50 gr formaggio spalmabile light

5 crackers integrali

Pranzo:

Tè nero o caffè

Una fetta di pane integrale

Un uovo bollito

Cena:

Sashimi o tonno alla piastra,

3 carote,

1 piatto di cavolfiori,

1 fetta di melone

1 quadratino di cioccolato fondente al 70%



I piatti di tutte le pietanze possono essere conditi con spezie e senape. In questi tre giorni, è bandito l’olio. La dieta dei tre giorni permette di perdere peso facilmente ma non è una dieta bilanciata ed è pertanto sconsigliato portarla avanti per più tempo. Di contro, sveglierà il tuo metabolismo e ti farà perdere quel peso che basta a farti tornare il sorriso.

Il consiglio, se vuoi anche sbarazzarvi di un po’ di buccia d’arancia, è condire ogni pasto con una bella bevuta. L’acqua, se assunta nella quantità di un litro e mezzo al giorno, vi aiuterà a drenare i liquidi e a dimagrire in fretta.