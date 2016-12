Dimagrire con le erbe

07:00 - Quando si tratta di perdere peso la strada non è mai facile. Per alcune, poi, le difficoltà si moltiplicano quando in ballo c’è un metabolismo lento o il fallimento di molte diete passate. Un aiuto, però, viene dalla natura. Integrando, infatti, nella propria dieta piante ed erbe che stimolano il metabolismo e il consumo dei grassi potrai perdere peso e, nei casi, più difficili, agevolare un dimagrimento lento.

Il ginseng - Il ginseng è ottimo per la sua abilità di fornire energia e velocizzare il metabolismo. La tipologia “Panax”, in particolare, è correlata alla perdita di peso. A convalidare queste proprietà uno studio che mostra come somministrando a topi obesi e diabetici il ginseng questi sviluppassero una maggiore sensibilità all’insulina e, soprattutto, una perdita di peso a partire dalla seconda settimana dall’assunzione.



Il Te verde - Assumere te verde ti permetterà di drenare i liquidi in eccesso e combattere la ritenzione idrica, ma le sue proprietà vanno ben oltre. Questa pianta, infatti, smorza l’appetito e accelera il metabolismo. Sostituirlo al caffè, in ufficio, ti permetterà di non compromettere la tua soglia d’attenzione e produttività e di aiutare il tuo corpo a combattere gli eccessi.



La Gomma di Guard - Detta anche “farina di guar”, è una pianta asiatica dai cui semi essiccati si estrae una farina molto particolare. Il prodotto finale, infatti, è ricco di fibre e proteine. La caratteristica principale è che impedisce agli zuccheri di essere assorbiti diminuendo la produzione d’insulina, proprietà che la rende adatta ad essere integrata nella tua dieta se vuoi perdere peso.



L’agrifoglio - Non solo una pianta ornamentale, l’agrifoglio, infatti, secondo l’Università di San Francesco (Brasile) contiene un estratto, il mate, che si è dimostrato avere proprietà dimagranti. L’esperimento, condotto su topi obesi cui erano state somministrate diverse terapie dimagranti, ha mostrato il successo di quest’erba nella riduzione del grasso corporeo. Assunta da sola non ha un potere miracoloso, ma integrala nel tuo piano alimentare se stai avendo difficoltà a perdere peso. Come infuso, inoltre, aiuta a combattere digestione lenta, gotta e coliche: da avere in dispensa.



Le alghe - Questi vegetali, che includono alghe Kombu, Kelp, Hiziki, Wakame, sono integrati perfettamente nella cucina orientale e, di recente, anche in quella occidentale. Le loro proprietà sono svariate e tutte a vantaggio del benessere totale dell’organismo: depurano, aiutano a combattere il colesterolo e, principalmente, aiutano a smaltire il grasso in eccesso. Il loro uso riequilibra la funzione del pancreas e del fegato: provalo se hai avuto qualche eccesso. Ti permette inoltre di gestire meglio la fame se stai facendo una dieta ipocalorica. Il consiglio è d’integrarle in insalate, zuppe o sushi.