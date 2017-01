Dieci strategie per iniziare a fare sport… oggi!TECNOLOGIA INTELLIGENTE – Lo smartphone aiuta a mantenersi in forma. Attiva la modalità contapassi oppure scarica l'app. Grazie alla possibilità di registrare ogni giorno i chilometri fatti e monitorare i progressi mese per mese ti sentirai più motivata e decisa.



COLTIVA L'IMPEGNO – La parola d'ordine è… muoversi! Decidi quanto tempo vuoi dedicare allo sport e prendi un impegno verso te stessa. Un'ora tre volte alla settimana? Segna giorni e orari sul calendario, ti aiuterà a credere nelle tue scelte.



SFRUTTA IL MOMENTO – Sei in anticipo? Sfrutta dieci minuti per fare una piccola passeggiata prima di entrare al lavoro. La pausa pranzo è un ottimo momento per camminare: passo dopo passo ritrovi la forma, alleni il cuore e stimoli la curiosità.



TEMPO VS VOLONTÀ – Se il problema è che non riesci mai a ritagliare tempo per lo sport, sappi che ti stai raccontando una scusa. Decidi consapevolmente: inizia con mezz'ora per te ogni giorno, da variare con la meditazione, la corsa o ciò che ami. È una tua decisione.



PERSONAL TRAINER – Sedute di allenamento per correre, maratona, pesi e non solo. Yoga, pilates, piegamenti, bicicletta, meditazione: i programmi disponibili via app sono tantissimi. Prova la versione gratuita e scopri la modalità ideale per te.



SCEGLI – Sperimentare un nuovo sport è divertente e costituisce uno stimolo per uscire dalla zona comfort. Fondamentale è la scelta di un'attività che sappia sollecitarti in modo positivo: per sentirti coinvolta uno sport ti deve entusiasmare.



SII SINCERA – Può accadere di nutrire convinzioni che in realtà non corrispondono a noi veramente. La palestra in fondo ti annoia? Fai altro! Rispettare il corpo significa prendere coscienza dei tuoi limiti, rispettarli e scegliere attività in grado di stimolarti invece di bloccarti.



STEP BY STEP - Dal computer allo smartphone i video ti consentono di seguire i movimenti corretti e fare sport direttamente a casa tua. L'ideale quando hai poco tempo: divertiti a sperimentare e tieni a portata di click i tuoi preferiti.



DIVERTIRSI INSIEME – Fare sport con gli amici fa guadagnare autostima e... risate! Insieme si superano le difficoltà e la fatica sembra più leggera. Iscriviti a un corso con un'amica oppure cogli l'occasione per unirti a un gruppo.



PAURA? - Spesso dietro all'incapacità di decidersi a fare sport o adottare uno stile di vita più sano si nasconde la paura del cambiamento. La difficoltà di abbandonare le vecchie abitudini o l'imbarazzo verso il proprio corpo possono limitare la nostra spontaneità. Smaschera le tue insicurezze, guardale in faccia e accetta di combattere per superarle.