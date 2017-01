Cinque sport di tendenza per il 2017

Gli allenamenti di tendenza 1 di 5 Istockphoto Istockphoto Gli allenamenti di tendenza Yogalates: lo yoga incontra il Pilates 2 di 5 Istockphoto Istockphoto Gli allenamenti di tendenza Core Conditioning 3 di 5 Istockphoto Istockphoto Gli allenamenti di tendenza AcroYoga: lo yoga acrobatico da fare in coppia 4 di 5 Dal Web Dal Web Gli allenamenti di tendenza Aqua Disc 5 di 5 Istockphoto Istockphoto Gli allenamenti di tendenza Lo stretching è sempre di attualità leggi dopo slideshow ingrandisci

ALLA SCOPERTA DEL CORPO - Si fonda sui principi della disciplina yoga tradizionale, ma regala un'esperienza intensa grazie all'incontro con l'acrobatica: l'Acroyoga è una fusione di elementi diversi, ideale per chi cerca dinamicità e desidera allenarsi giocando. Chi si sente bloccato o soffre di dolori alla schiena trarrà immediati benefici dalla pratica, che permette di sviluppare l'elasticità della colonna vertebrale e stimolare il tono muscolare grazie a una serie di posizioni yoga da effettuare in coppia.



VUOI PERDERE PESO? - Combattere contro i chili di troppo e mantenersi in forma rimane uno degli obiettivi più sentiti. Continua a riscuotere attenzione l'allenamento a corpo libero, da seguire in palestra ma anche attraverso i video dei fitness coach, per allenarsi direttamente a casa quando il tempo è poco. Gradualmente imparerai a fidarti di più del corpo, conoscere i tuoi limiti e rafforzare la muscolatura, mettendo a punto esercizi da ripetere, da sola, in qualsiasi momento della giornata o contesto. Da provare il Core Conditioning, che prevede l'allenamento a corpo libero con l'aggiunta di sfere in gomma, ideale per potenziare schiena e addominali senza annoiarsi.



RILASSARSI, IL TUO OBIETTIVO – Cattive posture e abitudini sbagliate possono aumentare dolori alla schiena e antipatiche contratture. Discipline come il pilates possono rivelarsi fondamentali perché rafforzano la muscolatura e allenano l'elasticità della colonna vertebrale aiutando a sviluppare armonia. La nuova frontiera è lo Yogalates, che fonde esercizi di pilates, pensati per tonificare i muscoli, e yoga. Grazie alla pratica di una respirazione consapevole porterai i benefici della pratica nella vita di tutti i giorni: l'obiettivo di una qualità della vita più felice è profondamente intrecciato con la capacità di rilassarsi a livello muscolare.



IL PIACERE DELL'ACQUA – L'acqua allena con dolcezza, aiuta a dimagrire e sviluppare una forma armonica e diverte. A volte basta infilarsi il costume per sentirsi un po' in vacanza. L'allenamento in acqua presenta tanti spunti, dall'AquaDisc, per sviluppare la muscolatura di spalle e braccia, alle cyclette e tapis roulant subacquei. Scatena sempre più interesse il surf, da sperimentare in numerose località italiane. Se abiti al mare punta sull'allenamento outdoor: correre in spiaggia rafforza la muscolatura, è rilassante e aiuta la concentrazione mentale regalando energia positiva.



SCATENATI E TROVA IL RITMO – Dagli studi emerge che allenarsi in gruppo aiuta, perché grazie agli altri miglioriamo le nostre performance, superiamo la fatica senza scoraggiarci, ci divertiamo. Una delle proposte che hanno avuto più successo è la zumba, perfetta per stare in forma e scaricare le tensioni della giornata. Vuoi riscoprire il piacere della musica e della sensualità? Lasciati andare e punta sul senso del ritmo. Da provare tango e balli popolari, per lavorare con gli altri, immergersi nel potere rigenerante delle emozioni e riscoprire le proprie radici.