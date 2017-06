Ananas: tutte le proprietà di un frutto delizioso

Scopri le proprietà dellʼananas 1 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas L’ananas ha un effetto drenante e anticellulite grazie alla bromelina 2 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas Combatte gli edemi, riduce il rischio trombosi e previene vene varicose e flebiti 3 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas Il succo fresco, da ottenere con un estrattore, ha un effetto diuretico e aiuta a ridurre l'appetito 4 di 9 Dal Web Dal Web Scopri le proprietà dell'ananas La bromelina contenuta nell'ananas favorisce la digestione, eliminando l'acidità 5 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas Grazie ai sali minerali e alla vitamina C aiuta a prevenire raffreddore e tosse 6 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas L'ananas aiuta a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna 7 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas E’ adatto a molte ricette light e sfiziose 8 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas Il suo potere antinfiammatorio velocizza la guarigione da stiramenti e contratture 9 di 9 Istockphoto Istockphoto Scopri le proprietà dell'ananas leggi dopo slideshow ingrandisci

LA BROMELINA - Le qualità benefiche dell’ananas dipendono in primo luogo dalla bromelina, un enzima capace di scindere le proteine in parti più semplici, ovvero in aminoacidi. La bromelina è stata isolata per la prima volta dal gambo e solo in seguito è stato trovato anche nel frutto, anche se in minore quantità. Per assumere la bromelina si può acquistare il gambo di ananas in erboristeria, sotto forma di integratore: è utile nel facilitare la digestione degli alimenti ricchi di proteine, ad esempio la carne, è un efficace antinfiammatorio e antibatterico e, soprattutto, ha un effetto diuretico benefico nel caso di edemi, in particolare la cellulite, specie quella complicata da ritenzione idrica.



UN CONCENTRATO DI VITAMINE - L'ananas è ricca di vitamine e sali minerali, tra cui minerali, tra cui fosforo, calcio, manganese e potassio. Offre anche un buon apporto di vitamina C, quindi rinforza il sistema immunitario e ha un effetto anti-age, a tutto vantaggio della bellezza e della luminosità della pelle. Secondo alcuni studi il succo puro fornisce un apporto di vitamina C superiore a una spremuta d'arancia. L’ananas contribuisce poi a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna, con effetti benefici per chi è affetto da ipertensione. Sono conosciuti anche i suoi benefici per chi soffre di artrite, per la sua capacità di ridurre l’infiammazione di articolazioni e muscoli.



EFFETTO GIOVINEZZA – Per godere i vantaggi anti-age dell’ananas occorre utilizzare il frutto fresco, perché la temperatura necessaria alla lavorazione del prodotto da inscatolare distrugge sia le vitamine sia la bromelina. L’ananas in scatola viene poi trattato aggiungendo zucchero e facendo lievitare il numero di calorie. Di per sé il frutto fresco ne contiene poche (circa 40 per 100 grammi) e questo lo rende ideale per chi segue un regime dimagrante. L’ananas aiuta la sintesi del collagene e quindi contribuisce a mantenere liscia e compatta la pelle. Oltre a consumarla a fette o nella macedonia, possiamo applicare il succo sulla pelle del viso e lasciare agire per 10 minuti prima di sciacquare; oppure si può schiacciare la polpa e posarla sul viso, per ottenere un effetto esfoliante, eliminando le cellule morte e migliorando il microcircolo: la nostra pelle risulterà più liscia e luminosa.



I MODI PER GODERSELO – L’ananas è delizioso al naturale, tagliato a fette e mangiato fresco. Per capire se un ananas è maturo, occorre tastarlo e verificarne la consistenza, che deve risultare soda, ma non dura, e il profumo. Per una colazione energetica si può consumare frullato insieme a un arancio e a un pompelmo, oppure in macedonia insieme ad altra frutta, magari con l’aggiunta di una manciata di frutta secca, come noci, mandorle e nocciole per fare il pieno di energia, o ancora insieme a uno yogurt. Può essere inserito con successo anche in molte insalate e in abbinamento persino a carni e pesce, ai quali conferisce un tocco esotico. Presentato sotto forma di spiedino e alternata a cubetti di pesce, o di formaggio, è uno stuzzichino sfizioso per l’aperitivo.