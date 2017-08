Acqua: i mille benefici di questo elemento prezioso

1 - AMICA DEL BUON GIORNO - Un bel bicchiere di acqua, meglio se tiepida, con il succo di un limone fresco è un piccolo rituale di benessere da ripetere ogni mattina prima di colazione, per un effetto detossinante naturale che stimola la funzionalità del fegato, dell’intestino e dei reni.



2 – LA DOCCIA CHE RIGENERA – Un bel getto fresco appena sveglia è una sferzata di energia che ti fa partire con il piede giusto. L’effetto rivitalizzante è assicurato e merita lo sforzo di alzarsi con qualche minuto di anticipo la mattina, soprattutto quando ci sentiamo particolarmente stanche.



3 - TONIFICAZIONE – Quando fai la doccia, alterna getti di acqua calda e fredda, riservando a quest’ultima l’ultimo risciacquo. Le prime volte sarà un’esperienza “da brivido”, ma ci si abitua in fretta e si ottengono notevoli benefici per la circolazione, soprattutto negli arti inferiori.



4 – NON DIMENTICARTI DI BERE – Specie quando fa caldo, bere con abbondanza è indispensabile. Non avventurarti fuori casa senza una bottiglietta di scorta da tenere sempre a portata di mano e da riportare a casa… rigorosamente vuota.



5 - ACQUA… DA MANGIARE - Oltre a bere, si possono assumere liquidi anche attraverso l’alimentazione: frutta e verdura ne sono ricchissimi, per cui via libera a insalate fantasia e, se messe in tavola appena tiepide, anche a zuppe e vellutate. Come spuntini si possono utilizzare frullati e centrifugati e, prima di dormire, una bella tisana rilassante.



6 – AMICA DELLA LINEA – Bere due bicchieri d’acqua prima dei pasti contribuisce a indurre il senso di sazietà e quindi aiuta a mangiare meno. Ricordiamolo quando cerchiamo di perdere qualche chilo di peso: se scegliamo un’acqua povera di sodio, questa aiuterà anche a drenare i liquidi che il fisico accumula in eccesso.



7 – TUFFI A GOGO’ - L’estate è la stagione ideale per nuotare, sport che rinfresca, diverte e insieme rigenera e modella le forme. In piscina o in mare il nuoto migliora il rapporto che abbiamo con il nostro corpo e con noi stessi, e ha un importante effetto antistress.



8 – ALLEATA DEL WELLNESS – Regalati un momento di relax alle terme. Oltre alla sauna e al bagno turco (che forse nei momenti più afosi dell’estate hanno meno appeal), si può puntare su idromassaggi e immersioni in una piscina termale. Questi trattamenti favoriscono la circolazione, contribuiscono a liberare la pelle dalle tossine e sono molto rilassanti.



9 - FLOATING THERAPY – Il nome è difficile, ma la pratica è semplicissima: si tratta solo di galleggiare. Stare immersi nell’acqua ci riporta all’esperienza primordiale di immersione nel liquido amniotico nel grembo materno e, secondo alcuni studi scientifici, galleggiare in acqua per un’ora trasmette la stessa sensazione di riposo che si prova dopo cinque ore di sonno. Allevia anche alcuni dolori cronici e distende la muscolatura.



10 - A FINE GIORNATA – Ricordi il bagnetto della buona notte che si fa ai bimbi piccoli? Un bel bagno tiepido prima di andare a letto è un ottimo modo per rinfrescarci e per predisporci al riposo. Aggiungendo all’acqua bicarbonato o sale grosso si combattono anche la ritenzione idrica e il gonfiore. Per potenziare in dolcezza l’effetto relax si può anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda, Neroli, o mirto.