Metabolismo più veloce con il fitness

07:00 - Muoversi, si sa, attiva il metabolismo, ma per essere più informati sulla propria forma fisica è bene fare una precisazione. L’attività aerobica permette di bruciare calorie durante l’allenamento, ma ciò non è detto che accada in modo altrettanto veloce quando si è a riposo, ovvero ciò che si chiama metabolismo basale. È questo il responsabile dello scioglimento degli accumuli adiposi.

È una forma di metabolismo che abbiamo in quanto esseri viventi: diventa più attiva, tuttavia, in base alla massa magra che abbiamo sviluppato grazie al potenziamento dei muscoli. Un trucco per velocizzare il metabolismo basale dunque? Eseguire gli esercizi con i pesi, iniziando prima con carichi più pesanti e meno ripetizioni, e poi continuare con carichi più leggeri e un maggior numero di ripetizioni.



Cambia ritmo

Un altro modo per velocizzare il metabolismo basale è quello di correre per strada o sul tapis roulant, cambiando il ritmo della velocità. Prova ad alternare corsa lenta e veri e propri scatti in cui si aumenta di colpo la velocità, per poi ritornare alla corsa ritmata e così via. Se corriamo sempre alla stessa velocità e per lo stesso intervallo di tempo, i nostri muscoli si abitueranno ad un certo tipo di sforzo e, dopo poco, il metabolismo si sarà abituato a tali circostanze e si rilasserà, diminuendo progressivamente il numero di calorie bruciate durante la sessione di corsa.



Cammina, sali e saltella

Camminare è un’attività aerobica che fa bene a tutto l’organismo, ma da sola non basta a combattere il sovrappeso. Per potenziare l’efficacia bruciagrassi della camminata, puoi arricchirla con l’Interval Training, una tecnica del fitness che prevede continui cambiamenti di sforzo in grado di attivare il metabolismo e mantenerlo molto attivo er ore, anche in condizioni di riposo. Al walking si alterna rampe di scale, squat e saltelli sul posto.



Non fermarti al solito sport

Per perdere peso velocemente, cimentati in uno sport mai provato: in questo modo sia i muscoli sia il metabolismo saranno ingannati da esercizi diversi, trovandosi costretti ad accelerare i ritmi di combustione per formare la massa magra. Il corpo infatti tende ad adagiarsi quando è sottoposto sempre allo stesso tipo di attività fisica. Se, invece, si passa da uno sport all'altro o si prova qualcosa di nuovo, ecco che il circolo virtuoso metabolico accelera per compensare lo sforzo mai provato.