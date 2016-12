Dimagrire senza dieta con il metodo di Debora Conti

07:00 - Secondo la coach Debora Conti, ideatrice del metodo "Giusto Peso Per Sempre" si può perdere peso senza troppe rinunce alimentari. Il segreto è quello di imitare il comportamento a tavola di chi è "magro naturalmente". Si tratta di persone che non fanno fatica a dimagrire, non tanto perché sono stati fortunati da Madre Natura, quanto perché hanno un corretto approccio al cibo.

Non continuano a mangiare ulteriormente se sono già sazi, assaggiano il dolce (e poi lo lasciano) se decidono di tornare in forma, vedono il cibo per quello che è, fanno attività fisica senza esserne ossessionati, e così via. Scopri le 7 mosse (facili) per dimagrire senza dieta.



1) Riduci le porzioni e mangia tutto ciò che ti piace.



2) Ascolta i segnali del tuo corpo: primo tra tutti il senso di sazietà. Se lo stomaco ti dice che è sazio, dagli retta, senza proseguire a ingurgitare cibo in più.



3) Non utilizzare il cibo come compensazione emotiva. Come? Vedilo per quello che è: una fonte di nutrimento essenziale e non una consolazione se qualcosa va male oppure il premio se qualcosa ti va bene.



4) Lascia qualcosa nel piatto. Non si tratta di buttare il cibo per il puro scopo di farlo, ma di imparare ad ascoltare il proprio senso di sazietà. Quando ci riuscirai, sarai in grado di fare le porzioni corrette.



5) Posa la forchetta dopo 2-3 bocconi: aiuta a rallentare i ritmi e a permettere di far arrivare al cervello il messaggio di sazietà, senza ignorarlo.



6) Se non riesci a capire se sei sazio o ancora affamato smetti di mangiare, e posa il cibo avanzato da parte. Se dopo mezz'ora o un'ora avvertirai fame, potrai sempre mangiare qualcosa per saziarti e per mantenere la tua energia costante.



7) Infine, comincia a pensare da magra, senti cioè dentro di te di essere magra naturalmente per cambiare approccio al cibo.