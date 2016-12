Sport: se ti alleni in coppia diventa più divertente

Allenarvi insieme al vostro partner migliorerà la vostra condizione fisica, la vostra intesa, e, perché no, anche la vostra sessualità. Si instaurerà una sana competizione che vi farà prendere l'impegno con l'altra persona al punto da non poter mancare all'appuntamento con il sudore.



TOTAL BODY - Mettetevi schiena contro schiena, frapponendovi una palla. Scendete contemporaneamente piegando le gambe, sino ad averle flesse formando un angolo di 90 gradi. A questo punto ruotate il busto dalla stessa parte per passarvi una palla medica, una volta a destra e una a sinistra. Ripetete l'esercizio per 3 serie da 30 passaggi. In questo modo allenerete gambe, glutei, braccia, e addominali obliqui.



ADDOMINALI - Sdraiatevi a pancia in su da lati opposti, con i capi vicini e ad una distanza di 10/20 cm. Afferratevi a vicenda le braccia all'altezza del gomito. A questo punto sincronizzatevi per allenare la parete addominale, partendo con le gambe distese a terra e sollevandole all'unisono sino a formare un angolo di 90 gradi col busto. Questo esercizio si chiama crunch inverso ed è specifico per la parte bassa del vostro addome. Eseguitene 4 serie da 15 ripetizioni.



GAMBE E GLUTEI - Sdraiatevi e raccogliete le gambe al petto. Fate sedere il partner sulle suole delle vostre scarpe ed usatelo come sovraccarico per flettere e distendere le gambe. Questo esercizio è un ottimo sostituto della leg press, e vi permetterà di allenare non solo le gambe ma anche i glutei. Vi consiglio 4 serie da 20 per essere stanchi ma molto soddisfatti.



PETTO E BRACCIA – Avete mai provato la vecchia cariola? L'esercizio prevede che uno dei due si metta a pancia sotto, con le mani saldamente appoggiate a terra. A questo punto, l'altro gli solleverà le gambe obbligandolo a fare "passi con le mani" in avanti. Alternatevi sino ad esaurimento per 3 serie, divertimento assicurato per pettorali e braccia a prova di risultato!





A cura della redazione "Bella più di prima"