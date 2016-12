Fanghi per godersi il weekend

07:00 - Prepararsi al weekend con un gesto di relax: ecco il consiglio. Il caldo è scoppiato, ancora non è insopportabile, ma se si aggiunge la fatica della primavera, del ‘vorrei essere al mare invece che in ufficio’, del ‘ma quando arriva agosto?’, allora è tempo di un buon fango.

Quelli del Mar Morto sono, oltre che famosi, zeppi di sali minerali e dalle proprietà snellenti. Fate un investimento, compratene uno stock da almeno sei pezzi (niente ha senso se non ripetuto per almeno sei sedute, ma fate voi), seguite le istruzioni: applicare il fango sulla pelle pulita, anche idratata se avete problemi di secchezza eccessiva, tenete almeno 20 minuti in posa, sciacquate con acqua tiepida e senza sapone.



Poi la crema idratante e via, siete ripulite dalle impurità (se usate il fango per il viso) o leggermente più leggere sulle cosce (se lo usate per gli inestetismi della cellulite). Ottimo inizio di un fine settimana per riprendersi e ripartire.