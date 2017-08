Dieci luoghi dove fare sesso almeno una volta nella vita Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 6 di 10 Corbis 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow

Sperimentare: ecco la parola d'ordine per lasciar perdere la scontatezza e dare nuova vitalità alla vita di coppia. Dimentichiamo letto e lenzuola e proviamo invece a lavorare di fantasia. Non lo direste, ma i posti che frequentiamo di solito possono trasformarsi in un nido d'amore decisamente inconsueto e stuzzicante.



Questione di prospettive: Un luogo insolito, nella completa solitudine a contatto con la natura. Niente di meglio per sentirsi liberi e totalmente dedicati l'uno all'altra, privi di restrizioni o condizionamenti. Una tenda e un paesaggio mozzafiato, cosa desiderare di più?



Nell'acqua clorata: La piscina all'aperto stuzzica le fantasie erotiche e favorisce i nuovi incontri, perché in acqua ci sentiamo più liberi, disinvolti e rilassati. E poi sott'acqua possiamo trovare la privacy giusta per concederci qualche intimità in più!



Un grande classico: L'automobile, chi di noi non ha sperimentato almeno una volta l'amore in macchina quando era ragazzo? Fare l'amore in auto è un amarcord che ci ricorda i tempi dell'adolescenza e dà una scossa alla routine.



Rilassati col verde: Non occorre andare lontano: in fondo basta fare una passeggiata fuori porta per trovare una radura fra gli alberi e spazi naturali avvolti nel silenzio. I parchi, o meglio ancora il bosco, sono luoghi dove riscoprire il piacere dell'intimità a contatto con la natura.



Tra le onde: Tuffarsi nell'acqua salata del mare e nuotare fino a uno scoglio lontano, dove lasciarsi andare al brivido della passione con tenerezza e senso del proibito.



Sulla sabbia: Ammettiamolo: soprattutto per noi donne fare l'amore sulla spiaggia costituisce uno dei sogni più romantici legati a una storia d'amore. Non è un caso che sia il posto preferito dai single: in spiaggia flirtare è più facile perché la vicinanza fisica e la nudità rendono disinibiti e accendono il desiderio.



Piccola pausa: Anche il bagno si presta volentieri per un incntro ad alto tasso di trasgressione, soprattutto se costituisce un breve intermezzo durante una cena a casa di amici o parenti. Perfetto per una breve fuga a due , ci aiuta a riscoprire il gusto del proibito.



Cucina galeotta: Stai cucinando? Fai pausa e coinvolgi il tuo lui in un incontro hot mordi e fuggi fra pentole e mestoli, fare l'amore in cucina sarà elettrizzante.



Come alla Spa: Che sia in un centro benessere o nella vasca da bagno di casa, fare l'amore nell'acqua è coinvolgente, erotico e capace di dare emozioni profonde in assoluto relax.



In casa, ma...: Se Nick Kamen, in un celeberrimo spot, mandava in visibilio le signore di una lavanderia con un piccolo spogliarello, possiamo provare anche noi ad avere un momento ad alto tasso di erotismo... sulla lavatrice di casa. Grazie alle vibrazioni, fare sesso sulla lavatrice regalerà un po' di pepe alla solita routine.