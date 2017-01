Sesso e famiglia: i consigli per conciliare le esigenze

STOP! - L'arrivo di un figlio è meraviglioso e complesso; si tratta di una nuova fase di crescita, per questo entrambi avete bisogno di tempo. Parola d'ordine: tanta pazienza! Non è una gara e non sempre ci si sente al top, smetti di pensare a te stessa in termini negativi. La vita di una persona è quanto di più lontano dall'esistenza patinata di una star, ma questo non significa che non possa essere altrettanto piena di felicità, magia e passione.



IMPARA A VEDERTI - Sei bella! Inizia a vederti attraverso gli occhi di chi ami, anziché usare con crudeltà lo specchio. Ci sono giorni in cui le occhiaie sembrano eterne, è vero. Le rotondità che non riesci a smaltire ti preoccupano, ma durante l'allattamento accade. Cancella i tuoi giudizi e gli sguardi indagatori con un colpo di spugna, la tua vita acquisterà felicità. Evidenzia il seno con una scollatura sexy e accetta con gioia i cambiamenti del tuo corpo, fanno parte di questo periodo: inizia a goderti ciò che sei.



FATTORE TEMPO – Diventare genitori è un salto in un nuovo stile di vita. Invece di farti prendere dall'ansia nel desiderio di tornare alle abitudini che amavate considera questo periodo un inizio per ripartire daccapo anche nella coppia. I bambini assorbono tempo, energia, attenzione: è normale! Sfrutta l'aiuto dei nonni per ritagliare un paio d'ore da trascorrere con il partner. Non devi organizzare nulla di speciale, bastano una cena insieme o una passeggiata. Prima del sesso avete bisogno di rilassarvi e sintonizzarvi: godersi momenti di calma rafforza l'intimità di coppia.



RETE DI FIDUCIA – I nonni sono lontani? Fin dalla nascita dei tuoi figli inizia a coinvolgere le persone vicine a te a cui senti di poterti affidare con fiducia. Da una baby-sitter esperta agli amici, non si tratta solo di una questione legata al bisogno. Far conoscere una persona nuova al bambino, renderla amica e trasformarla in una figura di riferimento significa poter contare su una rete di amicizia, creare fiducia, intrecciare relazioni positive in grado di migliorare la felicità vostra e dei figli.



MOMENTI PICCANTI – Ogni genitore costituisce un caso a sé. Dal co-sleeping alla prima notte da soli lontano da casa, evita di ascoltare troppo gli altri. Senti le tue esigenze nel profondo e parlane con il partner. Riscoprire il contatto di pelle aiuta a stare in contatto con le emozioni. Un semplice abbraccio o un film insieme sul divano possono diventare un momento importante per riscoprirsi attraverso un approccio soft. Sfrutta le ore inconsuete come le ore a tarda notte o l'alba per un incontro mordi e fuggi. La passione non ha orari, né regole, non deve essere perfetta: è una scoperta che ci cambia, ogni giorno.