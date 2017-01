Sei single: i modi per trovare l'uomo adatto a te!

SMETTI DI IMPEGNARTI – Sorridente, super organizzata, efficiente sul lavoro: basta! L'amore non è una gara. Smetti di impegnarti, soprattutto quando si tratta di risolvere i problemi degli altri. Impara a goderti i piccoli momenti di felicità.



EVVIVA GLI AMICI – Frequentare persone positive crea ispirazione, aggiunge gioia alla giornata e ti darà la possibilità di fare nuove conoscenze. Sì agli aperitivi o un invito a cena, ma anche a giornate diverse dal solito, fra sport, mostre e gite.



SPERIMENTA – Da quanto non ti butti in un nuovo progetto? Sperimentare un hobby, andare alla scoperta di uno sport, o effettuare un cambiamento di routine creano un'onda positiva capace di estendersi a tutta la tua vita. Fai qualcosa che non hai mai fatto.



SII FELICE – Basta considerare l'amore come una stampella: scopri le tue fonti di felicità. Inizia a cogliere in ogni giornata l'opportunità per dare a te stessa ciò di cui hai davvero bisogno. La felicità attira felicità.



AMORE PER L'IMPERFEZIONE – Come emerge dalle ricerche, la tendenza al perfezionismo può diventare una vera e propria ossessione, soprattutto per le donne. Smetti di giudicare te stessa. La sfida è iniziare a amare le proprie imperfezioni.



TI STAI ACCONTENTANDO? - La trappola dell'accontentarsi rivela la paura di rimanere soli, eppure continuare a nutrire una relazione tossica rischia di renderti ancora più infelice e… ti sta facendo perdere tempo! Dai un taglio alla negatività.



FAI DOMANDE – Il modo migliore per conoscere una persona è imparare a ascoltare. Fai le domande giuste, non ti accontentare di chi usa toni compiacenti per sedurre e impara a ricercare la verità autentica.



VALORI DI VITA – Gli opposti si attraggono, ma per continuare a rimanere uniti hanno bisogno di una calamita altrettanto forte: l'energia dei valori e dello stile di vita in cui crediamo è fondamentale per capire se dall'altra parte c'è una persona con cui c'è davvero un territorio comune.



BASTA NASCONDERSI – Se lui ha appena detto qualcosa e tu sorridi, ma sotto sotto la pensi diversamente sappi che stai compiendo un grave errore. Rischi di creare una maschera che non ti appartiene davvero. Abbi il coraggio di esprimere ciò che sei.



DIVERTITI - La ricerca dell'uomo perfetto? Mette ansia, è deludente e crea frustrazione. Pensa alle persone con cui sorridere delle avversità è più facile: un uomo capace di farti ridere cambia la giornata… e la vita.