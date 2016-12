Come imparare a essere tolleranti in coppia

ORIGINI ANTICHE – Il verbo latino tolerare deriva da una radice indo-germanica: sollevare, sopportare indica il gesto di porta un peso. La capacità di sostenere ha in sé forza, apertura all'altro e doti di pazienza, ma anche umiltà. Non si tratta solo di inclinazioni del carattere, ma di competenze che è possibile sviluppare e allenare. Promuovere la tolleranza significa credere alla possibilità del dialogo e questo in profondità ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni. II vero cambiamento parte è dentro se stessi.



LA FORZA DELL'ACCETTAZIONE – Riesci a essere umile e ammettere i tuoi errori? Non è possibile tollerare gli altri se non imparando a tollerare se stessi. Quanto tempo trascorri nell'evidenziare i tuoi difetti? Basta con le frasi che ti sminuiscono: - io sono fatta così – è un'arma a doppio taglio, perché limita le tue possibilità e ti chiude dentro una definizione. Lascia che le cose fluiscano e osserva ciò che accade intorno a te. Cambia idea, puoi farlo. Modificare le proprie idee significa essere aperti al nuovo e non avere paura di mettersi in discussione, diventare elastici. Spesso è il primo passo in grado di rendere più leggera e sorridente la quotidianità.



RELAZIONE POSITIVA – Difetti e pregi in fondo non esistono, perché costituiscono semplicemente dei punti di vista rispetto a ciò che degli altri (e di noi stessi!) riusciamo a tollerare. Ciò che all'inizio colpisce può trasformarsi in un peso insostenibile: accade spesso quando ci si conosce da anni. Evita di cedere alla tentazione di punzecchiature e battibecchi quotidiani con il partner. Litigare continuamente senza arrivare alle questioni fondamentali erode il rapporto lentamente e inesorabilmente.



IMPARA A DISCUTERE – Le discussioni possono diventare un'ottima occasione di confronto, quando sappiamo viverle come la possibilità di un punto di contatto con l'altro. Il segreto? Smetti di parlare e ascolta. Solo per un attimo dimentica le tue idee e prova a metterti nei panni del partner. La comunicazione empatica è efficace perché ci insegna a immergerci nel mondo dell'altro. L'intolleranza in fondo nasce dalla presunta certezza che la nostra sia la visione corretta, più giusta e in grado di fare la differenza: una convinzione quanto mai errata e arrogante.