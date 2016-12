Dieci cose che gli uomini trovano sexy

07:00 - Non ti senti esattamente una Marylin Monroe? Se pensi che la tua carica erotica non valga granché, è arrivato il momento di sfoderare qualche trucco. Il tuo sex appeal raddoppierà le sue quotazioni. Così come la tua vita di coppia.

1. Prendi una decisione in modo istintivo e non rimuginarci su. Che si tratti dell'acquisto di una gonna o di un'auto, o della scelta del tuo piatto preferito mentre scorri con gli occhi un affollato menu, se ti dimostri decisa e, almeno all'apparenza, incurante dei pro e contro della tua scelta, stai sicura che lui apprezzerà.



2. Mandagli un sms in orario d'ufficio in cui gli spieghi, il più dettagliatamente possibile, che cosa vorresti fargli in quel preciso momento. E, dopo aver preso in considerazione l'impossibilità dell'attuazione immediata dei tuoi propositi birichini, gli proponi un appuntamento piccante immediatamente dopo il lavoro.



3. Evita di metterti a confronto con ogni donna che incrociate per strada. Anche se vedi che lui le lancia un'occhiata di sfuggita, tu soprassiedi? Bene, prosegui così. Il suo ego ne uscirà ridimensionato, mentre la stima che ha della tua sicurezza in te stessa guadagnerà parecchi punti.



4. Mostrati realmente appassionata a qualcosa. Che sia il cinema, la moda o la chimica, se ti dimostri una fan accanita e tenace, si rafforzerà in lui la convinzione che tu sia disposta a combattere per quello in cui credi.



5. Chiedigli se c'è qualcosa che puoi fare per lui quando lo vedi in difficoltà. E insisti finché lui non te lo dice.





6. Continua a dare del lei ai suoi genitori anche se è da anni che te li ha presentati.



7. Lanciagli sfide senza senso, come per esempio "Vediamo chi arriva prima al portone!". E poi ti impegni al massimo per vincerle.



8. Cucina un piatto che piace solo a lui.



9. Lascia biglietti romantici in giro per la casa.



10. Non pretendere che trascorra con te ogni sera della settimana. Anzi, al suo rientro da una serata con gli amici, ti fai trovare con indosso il baby doll che ti ha regalato per il tuo compleanno.