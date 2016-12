18 settembre 2014 Milano, sfila Gucci. Jeans, camoscio e fantasia: tornano gli anni '70 Nel primo giorno di sfilate, Frida Giannini manda in passerella una collezione in cui il jeans la fa da padrone. Ma non mancano pelliccia, trench in camoscio e il caro vecchio logo. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Qualche pantalone a zampa si era già visto sulle passerelle, ma è con la primavera estate 2015 di Gucci vista nel primo giorno della Milano Fashion Week che possiamo dirlo con sicurezza: gli anni Settanta sono tornati. Trench e stivaletti in camoscio, vestiti di jeans con scolli alla marinara, gilet in pelliccia arruffata che sarebbero piaciuti a Jimi Hendrix: tutto rimanda al decennio delle grandi rockstar e dei raduni hippies.

Ma è una hippie contemporanea quella mandata in passerella dalla designer Frida Giannini, come dimostrano i dettagli. Il trench in camoscio si porta a mo' di vestito come impone la tendenza, accompagnato da maxi bag dai colori brillanti (intramontabile l'accostamento rosso/arancione, facile da copiare). Altrimenti, lo scamosciato diventa blusa da portare fermata in vita da grandi cinture intrecciate e su ampi jeans a palazzo che invece di toccare terra, però, si fermano sulla caviglia scoprendo gli stivali.



E proprio il jeans è il grande protagonista: per i pantaloni il lavaggio è sbiadito, ma l'attitudine è decisamente ladylike. I vestiti sono accollatissimi in doppio denim oppure ricamati a motivi floreali e si portano con sandali e tracolla. Le linee sono dritte e puntano ad esaltare la figura. Si rivedono i colli alla marinara e i grandi bottoni.



Tornano anche le strisce verdi e rosse, simbolo del marchio, che fanno da tracolle per le borse squadrate che immaginiamo diventeranno presto l'oggetto del desiderio delle appassionate del brand della doppia G, disponibili in versione camoscio, pelle e stampa cocco. Lo stesso dicasi per sandali e stivaletti: d'altronde, gli accessori sono da sempre un grande punto di forza di Gucci.



Per chi ama i look forti, invece, ci sono gli ensamble in pelle: pitonata o verde bottiglia, necessita di gran personalità per essere indossata. I gilet in pelliccia e i vestiti leggeri piaceranno molto al pubblico più giovane, soprattutto in vista dei grandi festival musicali della primavera, come il Coachella in California. In fondo, non è mai troppo presto per pensarci.



