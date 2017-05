"Black Monday" e "Monstress", ecco gli ultimi due titoli di Mondadori Oscar Ink

Arrivano negli scaffali delle librerie gli ultimi due volumi di Mondadori Oscar Ink. , la collana lanciata ad aprile e dedicata al fumetto . Si tratta del primo volume di "Black Monday" di Jonathan Hickman e Tomm Coker (240 pagine, 20 euro) e del primo volume di "Monstress" di Marjorie Liu e Sana Takeda (208 pagine, 19 euro). "Black Monday" racconta i grandi sommovimenti della finanza globale orchestrati da un circolo ristretto di burattinai: dal crollo del 1929 alla crisi dei subprime del 2008, gli Emissari del demonio sono sempre in azione. Jonathan Hickman è uno dei massimi autori del fumetto USA: già autore di "The Manhattan Projects" e di "East of West", ha ricevuto tre nomination agli Eisner Awards.

Si intitola "Risveglio" il volume uno di "Monstress" di Marjorie Liu e Sana Takeda. Maika è una sopravvissuta. La guerra si è presa il suo braccio sinistro. Ora lo spaventoso potere che è in lei vuole prendersi il resto. Tra steampunk e Kaiju, l’acclamata, sontuosa, magnifica rivelazione del fumetto nippo-americano.



Ambientato in una ucronica e suggestiva società asiatica matriarcale del primo novecento, Monstress combina elementi del genere giapponese "kaiju" (quello dei mostri giganti e potentissimi come Godzilla) con contaminazioni estetiche di sapore steampunk. Sceneggiatura incalzante di taglio occidentale e sontuoso disegno dalle ascendenze manga.



In uscita, inoltre, altri tre volumi, dei "classici" ristampati. Si tratta di "Poema a fumetti" di Dino Buzzati, "Palestina" di Joe Sacco e il primo libro di "Alan Ford" di Max Bunker.