Oscar Ink: il nuovo marchio Mondadori dedicato al mondo dei fumetti

Da oltre un secolo, il fumetto è tra le grandi arti. Ha fatto in tempo ad avere una sua età dell'oro, a morire e quindi a risorgere con le grandi produzioni cinematografiche dei supereroi, a vivificarsi in generi e sottogeneri applicando i più diversi registri narrativi. Mondadori , basandosi proprio sull’ampiezza del suo potenziale narrativo, lancia la nuova collana Mondadori Oscar Ink. , che esordirà in libreria nella seconda metà di aprile. L' obiettivo sarà quello di pubblicare i migliori artisti italiani e internazionali, di provenienza soprattutto americana, ma anche franco-belgo e italiana. Una delle cose più interessanti del panorama fumettistico è che si tratta di un ambiente in continuo fermento , sempre ricco di nuove iniziative e altrettante proposte editoriali.

Tra i primi titoli proposti ci sarà March, serie di Top Shelf realizzata da John Lewis, Andrew Aydin e Nate Powell che negli Stati Uniti ha vinto numerosi premi (anche esterni al mondo del fumetto). La serie sarà proposta in tre volumi, di cui il primo sarà disponibile da fine aprile.



IN LIBRERIA AD APRILE

John Lewis – Andrew Aydin – Nate Powell, MARCH. LIBRO UNO

Guido Piccoli – Giuseppe Palumbo, ESCOBAR

(in collaborazione con Astorina)



IN LIBRERIA A MAGGIO

Max Bunker, ALAN FORD. LIBRO UNO

Dino Buzzati, POEMA A FUMETTI

Jonathan Hickman – Tomm Coker, BLACK MONDAY

Marjorie Liu – Sana Takeda, MONSTRESS

Joe Sacco, PALESTINA



IN LIBRERIA A GIUGNO

Garth Ennis – Keith Burns, JOHNNY RED

Hermann, LE TORRI DI BOIS-MAURY

Terry Smolderan – Dominique Bertail, GHOST MONEY

Giussani – Castelli – Palumbo, IL GRANDE DIABOLIK. IL RE DEL TERRORE

(in collaborazione con Astorina)



IN LIBRERIA A LUGLIO

John Lewis – Andrew Aydin – Nate Powell, MARCH. LIBRO DUE