Trapani, il suo cane non vuole fare il bagno: gli lega una pietra al collo e lo getta in mare

Il suo cane non voleva far il bagno, così lui gli ha legato una pietra al collo e lo ha gettato in acqua. È accaduto a Valderice, nel Trapanese. Il cucciolo è però riuscito a liberarsi dal collare al quale era legata la pietra, e a tornare in riva. I bagnanti, che nel mentre si erano accorti della situazione e avevano chiamato la polizia, hanno prontamente soccorso l’animale. Il cagnolino ora sta bene, il suo proprietario è stato individuato e denunciato. È ora accusato di maltrattamento di animali.