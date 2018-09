Pavia, lʼalbergo a 5 stelle per gatti Facebook 1 di 6 Facebook 2 di 6 Facebook 3 di 6 Facebook 4 di 6 Facebook 5 di 6 Facebook 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’idea è di due giovani sposi: Karolina e Fabio Savorini. "Questo sogno ha iniziato a prendere forma sul finire del cammino di Santiago de Compostela. Eravamo soli, io da Pavia e Karolina dalla Polonia, e ci siamo incontrati per caso. Abbiamo iniziato a parlare dell’amore per i gatti che ci accomuna e da quel momento non ci siamo più separati: ci siamo sposati e abbiamo concretizzato il progetto dell’hotel che tanto ci stava a cuore", ha raccontato Fabio al Corriere della Sera.



Nei mesi di luglio e agosto l’albergo ha registrato il tutto esaurito. Si tratta infatti di un luogo comodo e sicuro in cui lasciare i propri gatti quando si parte per le vacanze o in caso di traslochi, ristrutturazioni. Con qualche condizione: "I gatti vengono presi dai tre-quattro mesi, fino a quelli molto anziani. Devono essere domestici, vaccinati e controllati regolarmente dal veterinario per la sicurezza di tutti gli ospiti. I proprietari compilano una scheda indicando caratteristiche e disturbi dell’animale, intolleranze ed eventuali medicinali da somministrare. I gatti devono sentirsi come a casa, senza strappi o cambi di abitudini", ha detto Karolina.



Il menù - Anche il menù non delude affatto: "Pranzi e cene qui sono da chef stellati: tonnetto con papaya, filetti di pollo alle mele, salmone con salsa al kiwi, crocchette gluten free e piatti bio o studiati in base ad eventuali intolleranze", hanno spiegato i proprietari.