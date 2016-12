Oristano, quasi decapitata da un laccio di nylon: la pit bull Palla ora è guarita

Tre mesi fa Palla era stata trovata ad Oristano con un laccio di nylon intorno al collo che l'aveva quasi decapitata. Ora la cucciola di pit bull, dopo le amorevoli cure dei veterinari della clinica veterinaria Duemari, sta decisamente meglio. Come si vede dalle foto pubblicate su Facebook, il muso si è sgonfiato quasi del tutto ed ora Palla, superato lo shock, riesce anche ad uscire dalla clinica.

La gara di solidarietà sul web per aiutare Palla è stata enorme. Al momento le richieste di adozione sono state sospese perché la dottoressa Monica Pais ha deciso di tenerla con sé. Recentemente, inoltre, è nata anche un'onlus per gli animali in difficoltà, chiamata "Effetto Palla".