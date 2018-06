Milano, allarme per i gatti di via Gola: salvati dallo sfratto, ora rischiano di morire di fame

Non c'è pace per i gatti censiti nella colonia felina di via Gola 7 a Milano. Un anno fa erano a rischio sfratto perché la loro casetta-rifugio all'interno del cortile di un condominio popolare era stata considerata dall'ente che lo gestisce, l'Aler, abusiva. Oggi, dopo la mobilitazione social che salvò il loro tetto in legno, si combatte una nuova battaglia. La storica gattara, infatti, Rosanna Negri, 76 anni, si è dovuta trasferire a 40 chilometri dai suoi felini e chiede aiuto perché non riesce più a sfamarli. L'appello lanciato da Il Corriere della Sera rimbalza su Facebook.