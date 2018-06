Malaga, dopo le tempeste il bel tempo porta... le meduse | Guarda il video

Settimane di tempeste e con il bel tempo sulle coste dell'Andalusia approdano anche le meduse. Una vera invasione di questi animali marini urticanti testimoniata dal video diffuso su Facebook da parte di un canoista originario delle Maldive, Nacho Jimenez Perez. "Non ci stanno l'una sopra l'altra, è incredibile", ripete l'uomo nel filmato. A conferma del fenomeno che ha colpito la costa andalusa il numero di meduse rimosse dalla spiaggia di Malaga, anche per mezzo di trattori, dal servizio di pulizia della costa: 8mila chili solo nel fine settimana.

La specie di Pelagia Noctiluca, conosciuta anche come medusa luminosa, è la più diffusa nel Mediterraneo e i suoi tentacoli sono molto urticanti se ne vengono a contatto ignari bagnanti. L'allerta meduse ha raggiunto anche le spiagge di Ceuta, per via delle raffiche di Levante che spingono gli esemplari verso Sud.