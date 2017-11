Lupo ucciso e appeso a fermata bus nel Riminese, scoppia l'indignazione

La carcassa di un lupo grigio italiano, appesa con le zampe posteriore alla pensilina di una fermata dell'autobus è stata ritrovata questa mattina a Coriano - nel Riminese - nella frazione di Ospedaletto, in via Montescudo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione per le indagini. La foto è stata pubblicata su Facebook scatenando l'indignazione degli utenti: "I mostri sono ovunque".