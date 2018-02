Nigel era l'unico esemplare sull'isola disabitata di Mama Island, in Nuova Zelanda. Ambientalisti, volontari e animalisti per non farlo sentire solo hanno realizzato tanti finti sula in cemento dipingendoli come dei veri simili. E proprio di uno di loro Nigel si è innamorato: lo ha corteggiato per anni, lo aveva scelto tra tanti, e nonostante nessun cenno, è sempre rimasto al suo fianco, fedele, con la speranza di fare breccia nel suo cuore di pietra. E invece non è stato così: Nigel è stato trovato morto proprio al fianco del suo "amato".