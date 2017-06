Danimarca, Iceberg può tornare in Italia

Iceberg, il dogo argentino sequestrato in Danimarca, è salvo. Il dogo è una specie proibita nel paese scandinavo, perchè ritenuta pericolosa e per la polizia l'esemplare andava abbattuto. Dopo le 340 mila firme raccolte dai Verdi, alla petizione su Change.org e l'opera di molti animalisti, il cane è stato liberato e può rientrare in Italia con il suo padrone, lo chef avellinese Giuseppe Perna.

Iceberg a seguito di una zuffa con un altro cane era stato sequestrato dalla polizia danese e solo in quel momento il padrone Giuseppe Perna aveva scoperto che il dogo argentino è una specie proibita in Danimarca. Il cane andava quindi abbattuto, ma lo chef non si è rassegnato ed ha avviato una battaglia legale, coinvolgendo le associazioni ambientaliste e animaliste italiane.



Anche la deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, nota animalista, si era mossa presso le autorità danesi. L'Enpa aveva promosso un mail bombing verso l'ambasciata di Danimarca ed era riuscita lunedì scorso a farsi ricevere dall'ambasciatore. All'incontro aveva partecipato anche la cantante Noemi. "Questa è una grande vittoria - commenta oggi la presidente di Enpa, Carla Rocchi -. Ringrazio Noemi e milioni di italiani che si sono schierati dalla parte di Giuseppe ed il suo cane: noi tutti non vediamo l'ora di abbracciarli".