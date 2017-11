A Oristano speranze per Freccia, il cane trafitto da un arpione

L'asta d'acciaio ha perforato il fegato, l'esofago e il polmone sinistro dell’animale. Ma, dopo l’operazione, Freccia sta meglio: “Oggi ha la faccia della speranza, flebile lumicino. La sua prognosi è riservatissima, per non dire infausta, ma lui non lo sa e ci spera”, fanno sapere su Facebook i veterinari.



Intanto, il cagnolino da caccia ha conquistato i cuori di tutti e la sua storia è diventata virale sul web. Migliaia di persone fanno il tifo per lui e seguono con trepidazione la vicenda. “Chi gli ha fatto questo è l’emblema della crudeltà assoluta e dell’assenza di anima”, ha detto una veterinaria della clinica Duemari.