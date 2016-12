Usa, quando un cane ti cambia la vita! La storia di Compass

19:35 - Una storia di quelle che allargano il cuore, quelle che godono di un lieto fine... Compass, cagnolone biondo di 5 anni, pronto a farsi coccolare dopo la lunga battaglia: far "tornare" la parola a Valeria. La bimba, di soli tre anni, aveva pronunciato solo mamma e papà; niente di più. Tantissimi controlli ma nessuna malattia o patologia: un mutismo davvero inspiegabile. Allora ci ha pensato il Golden Retriver, utilizzato in ospedale per la pet terapy. I due instaurano un rapporto talmente stretto che Compass diventa l'ombra di Valeria. Sono bastati tre mesi di questa fantastica amicizia a spingere la bimba a parlare.