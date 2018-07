28 luglio 2018 19:29 "Dylan cammina": consegnato il carrellino al cane malato di Vibo A Tgcom24 il lieto fine della storia del labrador tetraplegico che ha commosso lʼItalia: ora ha quattro ruote grazie ad Alessandro Ortolan

"Cammina, cammina, Dylan cammina, non è una magia, non è un miracolo": sono grida di giubilo quelle che si levano dalle strade di Vibo Valentia dove il labrador tetraplegico che ha commosso l'Italia è tornato a camminare. Come un Lazzaro a quattro zampe a permettergli di alzarsi e muoversi è il carrellino a quattro ruote realizzato da Alessandro Ortolan, che da Treviso ha provveduto anche alla consegna diretta del mezzo a mille chilometri di distanza dal laboratorio dove ha visto la luce. Per la gioia del suo padrone, Tonino Vitale.

Il lieto fine della storiaPer il battesimo delle quattro ruote di Dylan sulla strada si ritrova tutta la città calabrese e un dispiegamento di polizia approntato per l'occasione. Al guinzaglio lo tiene il suo padrone, Tonino Vitale, che aveva colpito tutti per quanto amore dedica a quell'amico segnato dalla malattia e dall'età. Una storia che sa di fiabesco e che, come tutte le fiabe che si rispettino, anche questa ha il suo lieto fine. Tante passeggiate aspettano ora Dylan, meno faticose per il suo padrone che negli ultimi tempi era costretto a farlo uscire con un carrello e una doppia imbragatura. A compiere quello che non vuole chiamare né "miracolo, né magia" è Alessandro Ortolan di Treviso, meglio noto in Rete come il Mago dei carrellini. Rivedere Dylan camminare è "un miracolo", invece, per Tonino Vitale, felice fino alle lacrime. Perché rifare il percorso di sempre insieme oggi è diverso.