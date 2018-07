23 luglio 2018 07:57 Da Treviso a Vibo Valentia un carrellino per il cane malato che commuove lʼItalia Il video del labrador disabile e del suo anziano padrone che lo porta a passeggio con una speciale imbragatura ha colpito Alessandro Ortolan, che da 10 anni ridà mobilità agli animali tetraplegici

"In due-tre giorni il carrellino per ridare una vita normale a Dylan e al suo padrone sarà a Vibo Valentia", è quanto annuncia a Tgcom24 Alessandro Ortolan, che da 10 anni nella sua azienda di Treviso realizza mezzi artigianali e personalizzati per ridare la mobilità a cani e gatti diventati tetraplegici per l'età, per una malattia o un investimento. E i suoi speciali carrellini da Treviso arrivano persino in Ucraina, Brasile, Argentina, "nessun problema spedirlo in Calabria - assicura - a costo zero per la famiglia, perché le spese saranno coperte da un'associazione". Proprio Tonino Vitale, il padrone di Dylan, apprende così da Tgcom24 la bella notizia ed emozionato davanti a tanta generosità commenta: "E' strano tutto quello che mi sta succedendo: ora la gente mi ferma per strada e mi ringrazia commossa, ma io faccio solo quello che farebbe chiunque ha in casa un cane e vuole farlo star bene".

Alessandro Ortolan, noto in Rete anche come il Mago dei carrellini per la sua attività che ridà mobilità a cani e gatti randagi in attesa di adozione, anche attraverso un'associazione e tre case famiglia tra Padova e Treviso, ha conosciuto la storia di Tonino e Dylan, il labrador di 13 anni che ha perso l'uso degli arti a causa di un tumore osseo, attraverso la notizia data per primi da Tgcom24 e rimbalzata poi sui social network.