Verona: un weekend per riscoprire gli antichi giochi di strada

Nel fine settimana di “Tocatì” tutti possono scoprire i Maori e i loro giochi in compagnia del più grande gruppo culturale maori della Nuova Zelanda, presente a Verona per condividere con il pubblico il proprio patrimonio fatto di passatempi e sport tradizionali, haka, danze, riti, canti e arte performativa. .Questo gruppo, nato per trasmettere alle future generazioni la storia, la cultura e la genealogia maori, porta a Verona una selezione di giochi fortemente legati alla loro terra e alla loro spiritualità. Ci sono ad esempio il Matau Maui, un gioco con i bastoni che richiede riflessi rapidi e ascolto attento; il Porotaka, che ha per protagoniste le trottole; il Pukana e il Whakaropiropi, giochi ritmici con le mani, dove si usano espressioni verbali e corporee esagerate per confondere l’avversario; e il poetico Te Whai Wawewawe a Maaui, un gioco con le corde in cui si creano intricate figure simboliche, veri racconti intrecciati tra le dita. Ci sono poi i giochi con la palla, come l’Horohopu, dinamico e di squadra, e il Tiuro. Quest’ultimo, in particolare incanta per la sua elegante semplicità: si pratica con un bastone e una palla intrecciata artigianalmente, che si rincorrono in un dialogo di gesti armoniosi, evocando l’antico legame tra l’uomo, la natura e il ritmo del mondo. A rendere tutto ancora più coinvolgente, i momenti di NGA Purākau, racconto itinerante dei miti e delle leggende maori, narrati secondo l’antica arte orale, in un’atmosfera sospesa tra sogno e memoria, dove parole e simboli evocano un mondo in cui la natura e lo spirito camminano insieme.