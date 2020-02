Verona: CosmoBike Show 2020 e il Festival della bici

Oltre 180 marchi presenti con gli ultimi modelli e accessori, oltre 40 talk con i grandi campioni del ciclismo, circuiti per test ride, spettacoli e focus su e-bike e cicloturismo: tutto questo e molto altro dà appuntamento agli appassionati delle due ruote a Veronafiere , in occasione di CosmoBike Show, il festival della bici , in programma s abato 15 e domenica 16 febbraio. Una manifestazione trasversale, in grado di coinvolgere ciclistici esperti, ma anche chi si sta avvicinando per la prima volta all’universo dei pedali.

Un programma unico, anche grazie alla collaborazione con La Gazzetta dello Sport, vera e propria istituzione nel panorama editoriale italiano, che si rinnova anche quest’anno. Le iniziative in fiera organizzate dal quotidiano rosa iniziano sabato 15 con il talk dedicato al Giro d’Italia e con la presentazione delle tappe venete della corsa 2020. A seguire l’incontro “La Maglia Rosa racconta”, in compagnia dei campioni Gianni Bugno, Stefano Garzelli e Ivan Basso. Domenica 16 invece, in viene svelato in anteprima il tracciato del campionato italiano professionisti, nato da un’idea del ciclista Filippo Pozzato.

CosmoBike show 2020 ha deciso poi di celebrare il mito di Marco Pantani a 50 anni dalla nascita. E’ in programma una mostra tematica, intitolata: “Tu lo conosci Marco?”, realizzata in collaborazione con Mario Cionfoli e un gruppo di amici e colleghi di Pantani, che racconta la vita e le imprese dell’indimenticato campione romagnolo, attraverso le sue bici, i cimeli, filmati e testimonianze.

Sul fronte del turismo in sella confermati in fiera l’area CosmoBike Tourism, con le migliori proposte e attrezzature per gli appassionati di questa forma di vacanza “slow”, e l’Italian Green Road Award, l’Oscar delle migliori ciclabili d’Italia che premia le più suggestive ciclovie regionali. Il riconoscimento, ideato dalla rivista on line di cicloturismo Viagginbici.com, si propone di mettere in luce i migliori percorsi e i territori che sono riusciti a realizzare e valorizzare al meglio le vie verdi, con servizi in grado di consentire lo sviluppo del cicloturismo. Ambassador del Premio Renato di Rocco Presidente della Federazione ciclistica italiana che premierà le ciclovie più belle d’Italia assieme al padrone di casa, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L’Oscar del cicloturismo vuole far conoscere al grande pubblico tante realtà virtuose e spesso poco conosciute, per incrementare nel nostro paese un turismo più sostenibile.

Uno tra i principali obiettivi di CosmoBike Show è la promozione della bicicletta come protagonista della mobilità alternativa di tutti i giorni, in ottica di sostenibilità sociale e ambientale. Ecco allora E-Bike Première 2020, una vera e propria vetrina per i modelli più avanzati di bici elettriche e a pedalata assistita.

Tra i temi green di CosmoBike Show, anche l’intermodalità ciclo-treno e le prospettive sull’utilizzo delle ferrovie dismesse come nuove piste ciclo-turistiche per valorizzare i territori. A parlarne in fiera le Ferrovie dello Stato Italiane, presenti con Trenitalia, RFI e Fondazione FS. Il 2020 è l’anno del Treno turistico: a Cosmobike si vuole celebrare non solo l’intermodalità, ma anche il recupero dei treni storici e delle ferrovie dismesse con alcuni talk che raccontano tutte le novità e le possibilità di una vacanza su due ruote anche con l’aiuto dei treni.

Con 2,44 milioni di biciclette prodotte nel 2018 - più 43 milioni di euro sul 2017 - l’Italia si conferma primo produttore di due ruote a pedali in Europa (fonte Ancma). Numeri in linea con l’obiettivo che si pone il Paese: diventare al 100% territorio a misura di bici. Perché la passione per questo mezzo, oltre a far bene alla nostra salute e a quella del Pianeta, rappresenta un’importantissima leva strategica per lo sviluppo del turismo e dell’economia nazionale. Il cicloturismo è un mercato in rapida e costante crescita in tutto il vecchio continente: secondo gli ultimi dati Isnart, nel nostro Paese vale 7,6 miliardi di euro e conta 77,6 milioni di presenze. Il 41% in più rispetto al 2013.

Per informazioni sito Internet: https://cosmobikeshow.com/