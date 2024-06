Valle d'Aosta: immersione tra i fiori nel Castello di Aymaviles

UN CASTELLO PARTICOLARE - Al centro della manifestazione troviamo un castello tra i più particolari della Valle d'Aosta, soprattutto per la sua forma, che abbina severe torri medievali e gusto barocco. La mostra mercato diventa la scusa perfetta per approfittare di visite accompagnate (dalle ore 10 alle 19), alla scoperta della dimora e del suo parco. Specialmente domenica 16 quando, alle 11, alle 15 e alle 16.30, le visite saranno animate da eleganti dame e aristocratici del gruppo storico Nobiltà Sabauda di Rivoli, che propone anche varie animazioni itineranti in costume per ricreare le atmosfere di fine Ottocento. Nelle due giornate i bambini possono, invece, prendere parte ai laboratori con un percorso sensoriale, dove si entra a contatto con la terra, sperimentando attraverso tatto, vista e olfatto il linguaggio dei fiori e imparando a conoscere gli ecosistemi che ci circondano.



EVENTI COLLATERALI - Inoltre, al Marché aux Fleurs è abbinato un interessante programma di eventi collaterali gratuiti: laboratori, percorsi e incontri con professionisti. Sono due gli appuntamenti per gli appassionati: innanzitutto si approfondisce la coltivazione in ambienti montani, prendendo a modello l’esperienza della Valle di Susa, che in estate si trasforma in una grande distesa viola. Ne parlano sabato 15 alle ore 11, Marco Gramaglia, vivaista a Collegno e profondo conoscitore della coltivazione della lavanda in quota, e Marco Sollier, titolare dell’omonima azienda agricola, che con la lavanda spontanea certificata ha ridato vita ad alcune borgate.