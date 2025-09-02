Valeggio sul Mincio: appuntamento con i Cosplay al Parco Sigurtà

COSA VUOL DIRE COSPLAY? – “Cosplay” è un termine inglese che significa “recitare in costume” e indica la moda sempre più diffusa di indossare i costumi di personaggi dei film, dei fumetti e dei cartoni animati preferiti. In più, oltre alla riproduzione fedele degli abiti, si cerca anche di imitare le movenze dei personaggi, senza dimenticare gli accessori a corredo. Il cosplay nasce nel Paese del Sol Levante e non significa semplicemente indossare un costume ma, spiegano i cultori, “esprime il sogno di vivere interamente il personaggio a cui si è ispirati»” (Marco Cerpelloni, Arena, 9 agosto 2004, p. 15, Provincia – Treccani.it).La prima edizione dell’evento ha preso vita al Parco Sigurtà nel 2007 con una singola giornata e nel tempo ha raddoppiato la data per via delle numerose richieste dei cosplayer, fino a confermarsi negli anni come il raduno cosplay più importante in Italia: l’ultima edizione ha registrato la partecipazione di 6.000 cosplayer. Si tratta di un evento stand alone, che non si lega cioè ad altre manifestazioni e che si distingue da altri eventi del genere cosplay perché non è una fiera e non prevede gare; anche le sfilate in cosplay, in programma domenica 7 settembre per kids e adulti sul main stage, non sono competitive; per partecipare sono aperte le iscrizioni on line https://www.sigurta.it/accredito-sfilata (entro il 3 settembre).