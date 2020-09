Val d’Aosta: magia e colori d’autunno a Courmayeur

Inoltre, i mille colori degli alberi e i profumi del sottobosco allontanano stress e malumore, per una sorta di cromoterapia en plein air. Courmayeur è la meta ideale per un weekend o una gita fuori porta grazie alle numerose attività outdoor pensate sia per gli sportivi sia per le famiglie, che permettono di godere delle giornate ancora soleggiate e di ammirare i colori autunnali.



In mountain bike - Moltissimi i sentieri a disposizione degli amanti di e-bike e bike che permettono di scoprire la bellissima Val Veny e immergersi tra i colori oro e rosso o di esplorare la natura incontaminata della vicina Val Sapin. Per tutti quelli che non possono rinunciare al richiamo di una sfida, vi saranno delle challenge virtuali, disponibili attraverso tracce GPS, che permetteranno di ripercorrere i sentieri delle manifestazioni sportive più famose.



Camminate e trekking - Gli appassionati di camminate e trekking possono affrontare percorsi di varie tipologie, che conducono ad ammirare le pendici del Monte Bianco, o i primi fiocchi di neve imbiancare i pendii della Val Ferret. Proprio per far scoprire i sentieri più suggestivi e le bellezze naturali della località, Courmayeur ha organizzato per i weekend del 17-18 e 24-25 ottobre, uscite sul territorio in collaborazione con maestri di MTB e guide escursionistiche e della natura.



Un sano relax - Per coloro che all’adrenalina delle due ruote e dei trekking preferiscono il relax e desiderano rigenerare la mente in vista dell’inverno, Courmayeur organizza lezioni di yoga gratuite il weekend del 24-25 ottobre (10.30-12.00 e 15.00-16.30) al Courmayeur Sport Center. Le lezioni ruotano intorno al tema della concentrazione e del rilassamento e prevedono un focus particolare sulle difese immunitarie, così da permettere di affrontare l’inverno in modo più sereno e sano.



Speciale per chi ama i social - Ai visitatori più “social” Courmayeur lancia una nuova sfida: catturare l’essenza dell’autunno più alto d’Europa scattando una foto e pubblicandola su proprio profilo Instagram con l’hashtag #Autumnatitspeak. Le foto più belle saranno pubblicate sul sito.



Per maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it