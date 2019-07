Toscana: a Monteriggioni per tornare ai tempi di Dante

Monteriggioni è raccolta in gran parte all'interno di un castello medievale di straordinaria bellezza che torreggia su un colle nel dolce paesaggio della Cinta Senese: in passato la cittadina fu aspramente contesa tra senesi e fiorentini. Il fatti e il ricordo di quel periodo sono al centro della Festa.



Il Banchetto - Tutto inizierà il 4 luglio con il Banchetto medievale, evento molto suggestivo al Castello, dove si intrecciano sapori e intrattenimento. Il Banchetto sarà un magnifico prologo della festa medievale ed avrà luogo in una tra le più suggestive piazze d’Italia. Il banchetto ripercorre la storia del Castello attraverso antiche pietanze e prospetta una serata spensierata durante la quale - sembra - non mancheranno le sorprese. In questa edizione si terranno rievocazioni storiche tutti i giorni della festa, la ricostruzione del matrimonio al tempo di Dante e la presenza di tanti gruppi storici delle città amiche. Nel corso della manifestazione spno previsti anche mercatini, rievocazioni storiche, giocoleria.



Musica originalissima - Sono molti gli artisti che ricreeranno tra danze e musiche le atmosfere del Trecento: tra questi i Folkstone che usano per il loro originalissimo rock cornamuse, bombarde, arpa, cittern, bouzouki, ghironda e flauti; gli Errabundi Musici, gruppo si interessa di repertori musicali inusuali, lungo un periodo storico che va dal Medioevo fino al Rinascimento; i Sonagli di Tagatam, gruppo di musica medievale facente parte della sezione Musici e Tamburini dell’Associazione Culturale “Centro Storico Del Finale”, è composto da cinque cornamuse, rauschpfeifen, davul, jambè, bodhram, tamburo e cimbali e nel suo repertorio si possono ascoltare ballate tradizionali medievali e musica antica.



Largo ai bimbi - Grande spazio al mercatino medievale, agli artisti di strada e al coinvolgimento del pubblico, non solo visivo, ma anche esperenziale. Fondamentale attenzione al pubblico delle famiglie, con la creazione di un luogo ideale per il loro divertimento e con spazi dedicati proprio ai bambini con giochi e narrazioni specifici.



