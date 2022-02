Torna la Città dei Gatti: mostre, concerti e appuntamenti… con i baffi

A Milano sono in programma la mostra allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto dedicata al Gatto con gli Stivali, il Concerto in Miao (19 febbraio ) con musiche gattose di Rossini, Mozart e Ravel più un prezioso “inedito” disneyano d’animazione; e poi incontri per scoprire quanto il gatto sia presente nella nostra vita e nella nostra cultura, laboratori di gioco e una serie di aperitivi solidali presso il Crazy Cat Cafè di via Napo Torriani. A Roma, invece, il Museo dei Videogame dal 17 al 20 febbraio ospita una serie di eventi e incontri dedicati i gatti nei videogame.

Protagonista di questa edizione è il Gatto con gli Stivali, il simpatico gattone protagonista della nota favola popolare: a lui è dedicata una mostra allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12), con tavole originali di maestri del disegno che hanno pre-stato la loro immaginazione e le loro matite a questo straordinario personaggio. Come racconta la fiaba, il Gatto con gli Stivali è la magra eredità lasciata al figlio da un povero mugnaio, ma il sim-patico e astuto felino porterà al suo padrone fama e ricchezza. La mostra, in programma dal 17 febbraio al 13 marzo, è un percorso di illustrazione e fumetto con tavole originali di Dino Battaglia (“Il Gatto con gli Stivali” pubblicato in origine sul Corriere dei Piccoli nel 1975), Guido Crepax (“Valentina con gli stivali” del 1968) e Fabio Visintin (“Vita, amori, avventure veneziane di messer Gatto con gli stivali” del 2009), omaggi appositamente realizzati da Claudio Sciarrone, VorticeRo-sa, Paola Ramella, Luca Salvagno, Fabiano Ambu, Paola Ramella e Guendal, Virginio Vona, Sandro Dossi, Alessandro Gottardo e Silvestro Nicolaci. Ci sono inoltre un disco con la fiaba interpretata da attori e la copertina firmata da Guido Crepax e un altro disco con la copertina disegnata dal grande illustratore Gustavino. Il manifesto della mostra, che ritrae il Gatto con gli Stivali davanti al Castello Sforzesco di Milano, è opera di Luca Salvagno. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 14.00 alle 19.00 con ingresso gratuito (green pass obbligatorio). La mostra non sarà visitabile solo nei giorni 26 e 27 febbraio.

Wow Spazio Fumetto organizza inoltre laboratori “gattosi” per i bambini nelle domeniche 20 feb-braio, 6 e 13 marzo.

L’attesissimo Concerto in Miao è in calendario sabato 19 febbraio, sempre presso Wow Spazio Fumetto, con ingresso libero su prenotazione obbligatoria e presentazione di grenn pass. Sono in programma i consueti brani gattosi di Gioachino Rossini (Duetto Buffo di Due Gatti), Wolfgang Amadeus Mozart (Duetto “Nun Liebes Weibchen”) e Maurice Ravel (Duo Miaulé da “L’Enfant et les Sortilège) eseguiti dal vivo dal tenore Danilo Formaggia e dal mezzosoprano Manuela Barabino accompagnati al piano da Antonio Bologna. Il cuore del concerto, quest’anno è il corto “Puss in Boots”, ossia “Gatto con gli Stivali”, piccolo gioiello dell’animazione diretto da Walt Disney nel 1922. Per l’occasione il cortometraggio, della durata di 8 minuti, viene proiettato con la colonna sonora eseguita al pianoforte dal vivo, come uso all’epoca per accompagnare al piano i film muti, da Antonio Bologna che ha assemblato uno spartito ad hoc. A presentare la serata è ovviamente lui: il Gatto con gli Stivali in carne, pelo e ossa. Il concerto, con inizio alle ore 18.30 si tiene presso la biblioteca del Museo del Fumetto. A chiusura del concerto, a Milano e a Roma vengono consegnati i Premi Urban Pet Anna Magnani, a due associazioni che si sono distinte nella loro opera a sostegno dei felini.

Il programma di Città dei Gatti prevede inoltre, domenica 20 febbraio, presso la sala MediCinema dell’Ospedale Niguarda di Milano, la proiezione del film “Il Gatto con gli Stivali” (2011) e del corto disneyano “Puss in Boots” del 1922. La proiezione è aperta al pubblico, mentre i malati ricoverati presso i reparti dell’ospedale possono assistere all’evento dalle proprie camere grazie al sistema di trasmissione interna gestito da MediCinema. Nel corso del pomeriggio il Gatto con gli Stivali visiterà i piccoli pazienti del reparto di pediatria.

La città dei Gatti è anche a Roma con incontri, spettacoli e appuntamenti presso Vigamus, il museo del Videogame romano, e con itinerari teatralizzati alla scoperta di Roma gattara.

La Città dei Gatti è organizzata da UrbanPet in collaborazione con la Fondazione Franco Fossati, Feliway®, MediCinema, Youpet.it e Radio Bau ed è realizzata grazie al contributo di Greencat, Dottor Bau & Dottor Miao e Maremmagatta.it e in partnership con VIGAMUS, il Museo dei Videogame di Roma.

Informazioni: www.lacittadeigatti.it