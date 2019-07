Torino: il bioparco ZOOM festeggia il compleanno delle tigri

Torino, festa di compleanno per le tigri siberiane Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci I tre fratelli, Boris, Yuri e Khan, celebrano aprendo i regali per il loro nono compleanno. leggi tutto

I tre fratelli, Boris, Yuri e Khan, sono nati nel 2010 in una struttura zoologica danese, ma vivono nel bioparco torinese dal 2013 grazie al programma d’interscambio tra parchi appartenenti all’EAZA, l’Associazione europea che riproduce animali a rischio estinzione a fini conservazionistici. All’interno del loro habitat, il Tempio delle Tigri, le keeper che ogni giorno si prendono cura degli animali introdurranno alcuni coloratissimi pacchi regalo. Dalle ore 11 di sabato 6 luglio, i visitatori potranno assistere al momento in cui i tre festeggiati scarteranno i regali per scoprire la ghiotta sorpresa nascosta all’interno. E’ da sottolineare che per i tre animali si tratta di un’attività ludica con funzione di enrichment, che mira a stimolare la loro curiosità. A seguire, un incontro con la biologa del parco che spiega caratteristiche, curiosità legate al mondo delle tigri e commenta le diverse reazioni dei tre fratelli di fronte ai pacchi regalo. Nelle intenzioni di ZOOM, la festa di compleanno di Boris, Yuri e Khan è anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico su tematiche che riguardano le tigri, i felini più grandi del mondo, costantemente minacciati dall’uomo. Sono infatti tra le specie più a rischio d’estinzione a causa della deforestazione - conseguenza dell’espansione delle città e dell'agricoltura - che sta distruggendo i loro habitat, e del fenomeno del bracconaggio. Nel mondo asiatico, infatti, le tigri vengono uccise per utilizzare alcune parti del loro corpo, tra cui ossa, pelle, coda, cistifellea e alcuni altri organi interni molto ricercati dalla cosiddetta “medicina tradizionale”.



Nel 2010 da un primo censimento svolto in Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Russia, Thailandia e Vietnam, risultavano esserci soltanto 3.500 tigri in natura, oltre il 97% in meno rispetto alla fine del secolo scorso. Questi 13 governi hanno approvato la Dichiarazione di San Pietroburgo (del 2010), che prevede il raddoppio del numero delle tigri selvatiche fino a 6000.



“Oggi, grazie a tanti sforzi di sensibilizzazione e di tutela della specie, il numero delle tigri è aumentato arrivando ad essere poco meno di 4000, ciò dimostra che molto si può fare per salvaguardare questa specie”, dichiara Valentina Isaja, Resp. Education e Conservation di ZOOM Torino. “Da anni ZOOM si impegna a sensibilizzazione il pubblico su queste tematiche attraverso attività di edutaiment e con azioni concrete come il sostegno di progetti di conservazione della specie in natura”.

In particolare ZOOM Torino sostiene, tramite raccolte fondi, 21st CENTURY TIGER, un’iniziativa nata nel 1997 dalla collaborazione tra Dreamworld Wildlife Foundation, Zoological Society of London e Global Tiger Patrol, per raccogliere fondi da destinare ai progetti di conservazione in natura in tutti quei paesi in cui è presente la tigre.



“Il 100% delle donazioni che raccogliamo vengono direttamente destinate a questa organizzazione per supportare i 73 progetti che ha in corso al fine di salvaguardare le tigri in natura – prosegue Isaja. Solo nel 2016, ZOOM ha raccolto oltre 10.000 euro per la realizzazione di una clinica mobile in Russia per curare le tigri in natura. Un grande risultato ottenuto che ci rende orgogliosi del lavoro che svolgiamo ogni giorno e dei progetti di conservazione che continuiamo a sostenere con il contributo dei nostri visitatori”.



In occasione della festa di compleanno dei fratelli Boris, Yuri e Khan, nei pressi dell’habitat Tempio delle Tigri, viene collocata una teca per la raccolta fondi e dare così la possibilità, a tutti coloro che lo desiderano, di fare un dono prezioso per una causa importante come la salvaguardia della tigre in natura.

Info: www.zoomtorino.it