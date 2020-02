Sciacca: sei giorni per scoprirla, in occasione dell'antico Carnevale

Quest’anno sono ben otto i carri allegorici in concorso: cinque carri e due minicarri, accompagnati e preceduti dalla maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, sfilano per le vie del centro storico dal venerdì al martedì. Il Carnevale di Sciacca 2020, come da consuetudine, dopo 6 giorni di allegria, si conclude ufficialmente il martedì notte con il rogo del carro rappresentante Peppe ‘Nnappa.



Un carnevale storico - Il Carnevale di Sciacca, che alle spalle vanta una gloriosa tradizione ultracentenaria, è a ragione considerato uno dei carnevali di punta in Sicilia ed in Italia. A parlare di esso, per primo, fu nel 1889 lo studioso Giuseppe Pitrè che ne fece cenno nella sua opera Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. Una forte storicità che dimostra come il Carnevale scorra effettivamente nel sangue dei saccensi, con gran parte dei cittadini impegnati a vario titolo nella realizzazione della manifestazione di punta della città.



Carri imponenti e tanta ironia - Tra le peculiarità del Carnevale di Sciacca spiccano certamente la presenza di imponenti carri allegorici che, grazie al lavoro ed alla maestria dei carristi saccensi, artisti locali di grande talento, prendono vita attraverso movimenti realistici, impianti scenografici ed effetti speciali. Ogni carro a Sciacca è accompagnato da un suo gruppo mascherato, da un suo inno originale, composto appositamente per l’evento, ed un copione originale che viene rappresentato, durante i giorni della festa, sul palco di piazza Scandaliato.



Un’occasione per conoscere la città - Il carnevale è anche l’occasione per visitare una delle più caratteristiche e suggestive città marinare della Sicilia con il suo straordinario, pittorico anfiteatro di casette coloratissime che si specchiano sul mare. Tante le chiese e le fortificazioni da visitare: innumerevoli i ristoranti e le trattorie in cui gustare le specialità del luogo tra cui i deliziosi arancini di riso, le eccezionali pasta con le sarde, le strepitose “sarde a chiappa”, il delizioso dessert “ova a murina”.



Per maggiori informazioni: www.carnevalesciacca.it