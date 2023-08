Sagre a gogò dalla Toscana alla Calabria

SAGRA DELLA ZUPPA DI AQUILEA (Lucca) - Una festa giunta ormai alla 45sima edizione, che rivela i più ghiotti prodotti locali nella spettacolare cornice dei colli lucchesi: si tratta della Sagra della Zuppa di Aquilea, suggestiva frazione della città di Lucca, dove la squisita minestra è cucinata esclusivamente con verdure dei coltivatori della zona ed erbe spontanee dei campi di Aquilea. La zuppa di Aquilea è l'unica insignita del termine PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) dalla regione, inserita nel prestigioso elenco nei piatti tipici di Vetrina Toscana. Si potranno assaggiare anche i vini e l’olio extravergine d’oliva locali insieme agli imbattibili tordelli e i maccheroni fatti rigorosamente a mano. Intrattenimento musicale e area giochi per i bambini. La sagra si svolge nei giorni 4-5-6-11-12-13 agosto, con l’apertura stand alle 19. www.facebook.com



SAGRA DELLE FETTUCCINE AI FUNGHI PORCINI, Casaprota (Rieti) - Casaprota è un borgo abbarbicato su una collina sulla strada statale che da Roma porta a Rieti. La sua storia comincia nel X secolo, nel dominio diretto dello Stato Pontificio dagli inizi del ‘600. Una cornice pittoresca per una delle sagre più golose d’Italia, quella delle fettuccine ai funghi porcini, che si tiene nei giorni 12 e 13 agosto. Il re indiscusso dei funghi è colto nei boschi dintorno mentre le squisite fettuccine sono fatte in caso. La festa rappresenta l’evento di punta del Ferragosto Casaprotano, che prevede eventi musicali, gastronomici, sportivi. Il 14 agosto è previsto un concerto di Paolo Belli. www.casaprota.net



ASCOLIVA, Ascoli Piceno - È il Festival mondiale dell’oliva ascolana del piceno Dop: dal 10 al 21 agosto un programma intenso di eventi, degustazioni e proposte turistiche fa vivere nella maniera più gustosa Ascoli Piceno, la città del travertino e delle cento torri. La manifestazione giunge quest’anno alla decima edizione con il claim “Un’oliva è per sempre”. Il “Villaggio dell’oliva” attende curiosi, golosi e gourmet! Allestito nella scenografica piazza Arringo, offre un percorso delineato tra i produttori di olive ascolane ripiene Dop insieme a dodici selezionate pietanze della tradizione locale. Il ricco palinsesto del Festival prevede incontri culturali e gastronomici insieme a laboratori con assaggi, ma anche iniziative speciali, come l’Oliva Day con le Olimpiadi dell’oliva, il Premio Ascoliva e la gara tra le massaie per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena fatta in casa. L’evento è tappa storica del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed Anci Marche, ed è patrocinato da Comune di Ascoli Piceno e Regione Marche. Anche quest’anno l’organizzazione ha previsto la card “Ascoliva Plus”, con sconti e agevolazioni per i visitatori che acquisteranno il ticket per le degustazioni proposte dal Festival. www.ascoliva.it



SAGRA DELLE PAPPARDELLE DI FARRO AL RAGÙ E DELLO STINCO DI MAIALE, Ripatransone (Ascoli Piceno) - Fino al 9 agosto si tiene in questa piacevole località delle Marche la 14° edizione di questa popolarissima sagra dove, oltre alle tradizionali pappardelle di farro al ragù e all’apprezzatissimo stinco di maiale arrosto, si possono gustare numerose altre specialità gastronomiche locali. Gli organizzatori la definiscono la più golosa sagra estiva della provincia ascolana. L’appuntamento è a partire dalle 19.00. Le serate sono allietate da musica e ballo in piazza. Un’occasione per trascorrere una piacevole serata nella cornice di un tranquillo paese immerso nel verde, che si affaccia sull'imponente catena montuosa dei monti Sibillini. La manifestazione si tiene anche in caso di pioggia, dato che è stato allestito un nuovissimo e ampio gazebo in legno. www.facebook.com



FESTA DELLA CIPOLLA DI VATOLLA, Vatolla (Salerno) - Iniziata in luglio, prosegue per i prossimi 2 weekend (12-13 e 19- 20 agosto) nel Borgo Antico di Vatolla, piccola frazione del Comune di Perdifumo nel Cilento. Giunta quest'anno alla VIII edizione, è dedicata alla pregiata cipolla di Vatolla, che rientra tra i prodotti tipici della Campania. Un tesoro arrivato a Vatolla dall’oriente, forse dall’Afghanistan, portato dai monaci basiliani in fuga dalle persecuzioni bizantine, dopo l’anno mille. Per secoli questo prezioso bulbo è stato coltivato solo a Vatolla dove ha trovato un habitat biologico ideale, divenendo un emblema della biodiversità e della dieta mediterranea. Forma allungata, colore bianco dorato, sapore dolce, la cipolla di Vatolla si può gustare durante la sagra, declinata in mille pietanze tradizionali, dai tagliolini al ragù di cipolla agli spezzatini con cipolla. A fare da contorno incontri, mostre, laboratori didattici, serate musicali e molto altro. www.facebook.com - www.cipolladivatolla.com



SAGRA DELLA 'NDUJA, Spilinga (Vibo Valentia) - In programma martedì 8 agosto, la Sagra della 'Nduja di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, è una grande festa non solo di carattere gastronomico, ma anche folkloristico e culturale diventata ormai un evento imperdibile della stagione estiva. La manifestazione, una delle primissime del genere in Calabria, risale al 1975. Grazie a questo prodotto tipico, Spilinga è ormai famosa nel panorama della gastronomia internazionale. La 'Nduja è un insaccato a base di peperoncino piccante e carne di maiale preparato artigianalmente nei mesi invernali quando è di consuetudine per gli spilingesi macellare il maiale. I vari stand gastronomici offrono piatti prelibati con la 'nduja: spaghetti, fagioli, 'nduja e cipolla, bruschette, polpette, verdure, panini e tante altre specialità preparate tra le mura domestiche. A fare da contorno tour guidati, giochi e animazione per grandi e piccini. Gran finale, con musica, balli e fuochi d’artificio. www.facebook.com