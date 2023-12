Le sagre di gusto con il sapore del Natale

Eventi in montagna e in città per anticipare di qualche giorno l’inizio delle festività

Anche le sagre gastronomiche ci confermano che Natale è arrivato: per cominciare subito a godere dei buoni sapori della Feste ecco qualche appuntamento, tra i monti e in città , per i primi momenti conviviali con parenti e amici nello speciale clima natalizio.

IN CARROZZA CON GUSTO, Tonadico, San Martino di Castrozza – Appuntamento tra le splendore delle Dolomiti del Primiero nelle giornate di venerdì 22, venerdì 29 dicembre e venerdì 5 gennaio, sempre alle ore 14, per un’esclusiva visita in cui conoscere da vicino i allevatori della zona e i loro animali, alla scoperta dei segreti che rendono così buono il loro latte, ingrediente fondamentale dei formaggi di Primiero. Il tutto a bordo di una tradizionale carrozza trainata da cavalli, con tanto di cocchiere-allevatore che condurrà i suoi ospiti alla scoperta degli angoli più nascosti e suggestivi della zona passando tra le vie, gli affreschi e le fontane dei caratteristici borghi di Siror e Tonadico. Alla fine del giro è programmata una degustazione di narrata di formaggi, birre artigianali, salumi e altri prodotti tipici del Primiero, eccellenze tutelate dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti. Info e prenotazioni: www.caseificioprimiero.com/shop/esperienze.



MERCATINO DI NATALE, PRESEPI, DEGUSTAZIONI, Ossana, Val di Sole (Trento) – appuntamento fino al 7 gennaio con un suggestivo percorso di quasi 1000 presepi, mentre le bancarelle e le casette di legno del Mercatino di Natale sono cariche di cose buone e di prodotti dell’artigianato locale, tutti da scoprire. Non mancano un ottimo vin brulé e squisiti dolcetti natalizi nella speciale casetta degustazioni! Cuore pulsante della rassegna è il Castello San Michele, all’interno del quale è allestito un particolare presepe realizzato all'interno delle mura: una Natività che racconta di soldati e trincee, ricordando episodi realmente accaduti in una notte di Natale durante la Prima Guerra Mondiale. Da non perdere anche il tradizionale percorso dei presepi, segnalato da una corda rossa con decorazioni natalizie e illuminato da antiche lampade a olio. Nel Mercatino di Natale sono in programma degustazioni di dolci artigianali locali, tra cui krapfen e frittelle di mele, accompagnati da vin brulè. L’appuntamento è da sabato 23 dicembre al 6 gennaio, nelle strade del paese e ai piedi del Castello di San Michele. L’orario è dalle 10.00 alle 19.00. INFO: www.visitvaldisole.it/it/eventi/ossana-il-borgo-dei-presepi

CANTINE APERTE A NATALE - Friuli Venezia Giulia – Il mese di dicembre, fino al giorno 31, è dedicato al buon bere e ad assaporare il meglio della gastronomia friulana. Nel weekend, le cantine del territorio aprono le porte agli enoturisti, invitati a scoprire tanti ottimi abbinamenti tra prodotti e vini della tradizione locale. Sono in programma degustazioni guidate, con la possibilità di ascoltare storie di vino e scoprire i segreti delle produzioni locali. In alcune cantine è anche possibile effettuare giri in calesse tra i vigneti, assistere a concerti o mostre, trattenersi a cena e persino organizzare il pranzo di Natale con prodotti a km zero. La prenotazione non è obbligatoria, ma caldamente consigliata. Informazioni: www.mtvfriulivg.it.



FESTA DEL TORTELLO, DEL CINGHIALE E DEGLI ANTICHI SAPORI DEL MUGELLO, Vicchio di Mugello (Firenze). Continuano gli appuntamenti, in tutti i fine settimana fino al 7 gennaio 2024, con il meglio della tradizione enogastronomica toscana, la quale aspetta le buone forchette in una festa del gusto presso il Lago Viola, a Vicchio di Mugello, alle porte di Firenze e sulle colline toscane. La splendida cornice naturale offerta da Lago Viola offre un contesto speciale nel quale godersi i sapori più tipici della cucina toscana, con tortelli di patate, tagliatelle al cinghiale fatte a mano, lampredotto, lonza, trippa, zuppa di cipolle e tanta squisita carne toscana, a cominciare da rosticciana e maialino al forno. Si pranza in locali coperti e riscaldati. Informazioni: Per info e prenotazioni: www.facebook.com/festadeltortello.

OPIFICI DEL GUSTO, Subiaco (Roma) - Appuntamento dall'8 dicembre al 6 gennaio 2024 nella cittadina dell'alta Valle dell'Aniene, per " Opifici del Gusto", le antiche cantine nelle quali riscoprire i sapori e i vini locali, e degustare tante eccellenze enogastronomiche. E dopo? Si passeggia tra archi e antiche botteghe allegramento decorati da luminarie e addobbi natalizi. Nelle stradine del centro storico si trovano artigianato, musica blues e Jazz, ma anche zampogne, tamburelli, e canzoni natalizie. Non mancano gli spettacoli con momenti pensati per grandi e piccini, la presenza di Babbo Natale, il Mercatino con tante bontà e occasioni regalo, lo spettacolo di Magia Comica con Babbo Natale, l'Elfo Magico e pop corn. Nel corso dell'evento sono in programma lettura di fiabe e sfilata di mascotte lungo tutto il corso del borgo. Info: www.fuoriporta.org.