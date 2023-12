Romagna: borghi e città si preparano al Natale

Le “Sette Lune" sono il nuovo format ideato da Claudio Cecchetto: con il loro fascino e incanto portano originalità e poesia nei luoghi più significativi e suggestivi, e in quelli che fanno da cornice agli eventi principali pensati per le festività natalizie e per la notte di San Silvestro. Sono anche il filo conduttore per scenografie e allestimenti, videomapping, installazioni luminose e per la comunicazione attraverso i social network. Il numero 7 non è stato scelto a caso, ma per il suo carico di significati, superstizioni e tradizioni: 7 sono i giorni della settimana, 7 le note musicali, 7 le meraviglie del mondo e, infine, 7 sono le lettere che compongono la parola Romagna. Le Lune, simbolo di fascino e mistero, fanno capolino lungo la costa e nei paesi dell'entroterra, invitando i visitatori ad avventurarsi alla loro ricerca e illuminando tutti i principali eventi delle Feste.

Leggi Anche Tra Emilia e Romagna 16 itinerari a piedi o in bici

GLI APPUNTAMENTI DELLA TRADIZIONE - Tra gli appuntamenti più significativi ricordiamo il tradizionale Incendio al Castello, lo show piromusicale che, come consuetudine, saluta l’arrivo del Nuovo Anno a Ferrara nella cornice della fortezza estense, tra splendidi fuochi pirotecnici lanciati dal fossato, torri e balconate, intervallati da incredibili cascate illuminanti e vortici di luce colorata.

A Cesenatico torna il suggestivo Presepe della Marineria: una Natività galleggiante, ospitata su imbarcazioni che sono gli antichi prototipi delle barche tipiche dell’alto e medio Adriatico e fanno parte della sezione galleggiante del Museo della Marineria. Questo presepe, unico nel suo genere, è bello non solo per lo scenario - il suggestivo Porto Canale Leonardesco - ma anche per la fusione degli elementi caratteristici del presepe con quelli della tradizione marinara. Il consiglio è di andarci al tramonto e di restarci fino a che non fa buio.



PER DIVERTIRSI - A Milano Marittima il Natale diventa MiMa Dream SuperXMAS, con la grande pista del ghiaccio di 1000mq intorno alla rotonda Primo Maggio, gli show della neve nel distretto liberty con le luminarie a tema, la passeggiata tra le mongolfiere luminose, per immergersi nella magia della festa.

Da non perdere a Ravenna l'incanto di "Christmas Soul" per festeggiare in grande l’arrivo del 2024, con 4 concerti in programma giovedì 28, venerdì 29 e domenica 31 dicembre in Piazza del Popolo, lunedì 1° gennaio 2024 al Teatro Dante Alighieri: artisti internazionali provenienti da vari paesi contribuiranno a rendere più magiche le feste natalizie di Ravenna, esplorando la sfera più spirituale e profonda della black music.

“Un Raggio di Luna” è il titolo della rassegna natalizia che farà brillare Riccione. Cuore pulsante del Natale riccionese sarà il Giardino sul mare, un’estensione di viale Ceccarini, nel cuore della città, che avrà in piazzale Roma l’ideale punto di partenza. Ospiterà la Casa di Babbo Natale, l’Antica Giostra dei Cavalli e la Poltrona Gigante.

Le festività 2023 vedranno il ritorno di “LòMM. Natale e Capodanno a Santarcangelo”, cartellone di iniziative per tutte le età con tanti eventi dedicati al Natale e la conferma della grande festa in piazza Ganganelli per salutare insieme l’inizio del nuovo anno.

LA MUSICA – A trent’anni dal successo a Sanremo con “La solitudine” parte il tour mondiale di Laura Pausini che approderà a Rimini l’8 e il 9 dicembre all’RDS Stadium per la data zero del suo nuovo tour. Il 15 dicembre toccherà invece al concerto Antonello Venditti e Francesco De Gregori, sempre all'RDS Stadium. Amii Stewart sarà la protagonista del concerto che venerdì 8 dicembre accenderà l'atmosfera natalizia di Ferrara con un evento, organizzato da Comune e Fondazione Teatro Comunale, che si terrà in prossimità del parco Marco Coletta.

Sarà un Natale in musica, grazie ai concerti che scandiranno l’attesa del nuovo anno: un omaggio alle colonne sonore indimenticabili di Walt Disney in jazz (26 dicembre), Fiorella Mannoia e Danilo Rea (29 dicembre), Jimmy Sax (30 dicembre), per concludere con la notte di San Silvestro in piazzale Ceccarini. Grandi ospiti per la Bella Stagione di Riccione Teatro: il 15 dicembre sarà in scena Anna Foglietta con “Le città invisibili” di Italo Calvino, il 20 dicembre Elio Germano e Teho Teardo con “Il sogno di una cosa”.

Biagio Antonacci sarà invece il protagonista del Capodanno più lungo del mondo, la ricca rassegna di appuntamenti e iniziative in programma a Rimini che avrà il suo clou con il concertone dell'ultima sera dell'anno in piazzale Fellini, a cavallo tra il mare d'inverno e il Grand Hotel. L'artista ha scelto personalmente il titolo dello show: 'Tutti a Rimini, Biagio Antonacci live'. Il concerto sarà l’occasione per tutti i fan di cantare insieme, ripercorrendo una scaletta di brani che hanno segnato la trentennale carriera di Antonacci. La festa del 31 dicembre si sposta poi dal mare al centro storico con il Capodanno diffuso fra spettacoli, dj set, concerti ed eventi unici diffusi.

I PRESEPI - Impossibile non rimanere incantati di fronte alle meravigliose creazioni dei presepi di sabbia o di ghiaccio, o perdersi tra le mille luci della tradizione romagnola. A Bertinoro (Forlì-Cesena) merita una visita il Presepe in grotta sotto le antiche mura nel sentiero “Monte dei preti”, recuperata per ospitare un'opera dell'artista cesenate Franca Rossi che racconta la natività di Gesù e il mistero di Dio. Sant'Agata (Rimini) si trasforma nel "Paese del Natale" con un grande mercatino a tema nel quale vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino, tra il suono delle zampogne e presepi artigianali. Indimenticabili i "Presepi sull'acqua" di Comacchio (Ferrara): Dall'8 dicembre al 7 gennaio, torna l'appuntamento con "Le vie dei presepi", l'allestimento di natività nelle vie e nelle piazze di Corniolo (Forlì - Cesena) a cura della Pro Loco Corniolo Campigna

Dall'8 dicembre al 14 gennaio va in scena la XXXIII edizione di Longiano dei Presepi: il centro storico medioevale del paese in provincia di Forlì-Cesena prende vita con le originali creazioni collocate in musei, chiese, piazze, strade, giardini, in un percorso molto suggestivo, reso unico dalle luminarie natalizie e dall’atmosfera calda e accogliente della città.

Rimini brillerà con "Il Sogno del Natale”, l’illuminazione coordinata lunga più di 90 chilometri e diffusa in tutta la città. Novità di quest'anno: il Mare d’inverno si accende per una passeggiata sospesa sulle dune, con le spiaggia dal bagno 1 al bagno 65 illuminata a festa

COCCOLE E RELAX - La Romagna si conferma la Terra della Dolce Vita. Sono tante le proposte speciali all'insegna del relax e del benessere nei centri termali, o suggestive escursioni per chi vuole immergersi nel silenzio della natura tra paesaggi mozzafiato o ancora proposte di vacanza attiva per chi ama lo sport in tutte le sue forme. A dicembre e gennaio sarà possibile prendere parte alle visite guidate nella Riserva Naturale delle Grotte di Onferno (Rimini), alla scoperta di un vero e proprio canyon sotterraneo. Altrettanto ricca di fascino l'esplorazione della Grotta del Re Tiberio di Riolo Terme (Ravenna) all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Le Terme dell’Emilia-Romagna sono la scelta perfetta per passare un Natale e un Capodanno piacevoli e rilassanti, fra piscine di acqua dagli effetti benefici, e trattamenti benessere e remise en forme.

EUFORIA DI CAPODANNO - Musica e spettacoli, comicità e fuochi d'artificio, con decine di eventi per tutti i gusti e tutte le età. L’Isola dei Platani di Bellaria - Igea Marina (Rimini), la sera del 31 dicembre tornerà ad essere una “discoteca a cielo aperto” con sette punti spettacolo dislocati lungo il viale Guidi e vie limitrofe, con musiche e generi differenti. Bertinoro (Forlì-Cesena) celebra l'ultimo giorno dell'anno con un evento al teatro Novelli con i fratelli Giacomo e Simone Toni. Domenica 31 dicembre dalle 15 alle 18 al Museo NatuRa di Ravenna arriva "Fine dell'anno in scienza", dedicato a bambine e bambini dai 7 anni in su con la passione per la natura. A Cattolica (Rimini), sul palco di piazza Roosevelt, il Nuovo Anno arriva al ritmo dei ‘70, ‘80, ’90 e 2000 con i Jbees. Come ormai da tradizione, Gatteo (Forlì-Cesena) il 1° gennaio propone un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento, dal palco allestito in piazza Vesi.

IL NATALE DEI PICCOLI - Divertimento assicurato a Cattolica (Rimini), con Regina on ice, la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio, le Luverie del bosco ghiacciato, e il Magico igloo di Bagnino Natale. Sulla piazza del Comune, campeggerà invece un igloo di 27 metri quadrati con tante iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie A Ravenna ritorna JFK ON ICE, la tanto attesa pista per il pattinaggio sul ghiaccio di ben 600 metri quadrati, ai piedi del grande Palazzo Rasponi dalle Teste. Emozioni assicurate con "Cervia Christmas Family", la pista del ghiaccio, presepi tradizionali e di sale, mercatini, spettacoli e animazione ai piedi del maestoso albero di Natale. Anche quest’anno il ghiaccio sarà il grande protagonista delle festività a Misano Adriatico (Rimini). Il Natale di Bellaria Igea Marina è Energy Christmas, con un pieno di energia per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, L'Isola dei Platani ospiterà il grande villaggio natalizio con spettacoli visual di luci, suoni, effetti laser, neve e bolle di sapone, pista di ghiaccio e snow globe. Domenica 17 dicembre, dal pomeriggio, in piazza Garibaldi a Predappio (Forlì-Cesena) arriverà Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine di tutti i bimbi.

MERAVIGLIE DA SCOPRIRE - Piccoli paesi, città, musei e luoghi della cultura, si apriranno nel periodo delle feste proponendo numerose iniziative, tra visite guidate speciali, itinerari tematici e tante esperienze culturali. Tra i borghi da visitare, c'è Portico di Romagna (Forlì-Cesena), animato da canti, musiche, artisti di strada e tanti prodotti tipici della tradizione culinaria.

Per info www.capodannoromagna.it