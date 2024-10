Le sagre di gusto del Ponte di Ognissanti

BACCANALE, Imola – Si svolge fino al 10 novembre la manifestazione in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola, per apprezzare le sfumature del gusto in un appuntamento gastronomico più unico che raro. Animazioni, spettacoli ed eventi si affiancano alle prelibatezze della tavola, l’evento che trasforma la città di Imola in un grande palcoscenico popolato di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, accomunati dal desiderio di trattare il cibo in modo non banale e ripetitivo. Il tema scelto quest’anno per il Baccanale e che ispira incontri, eventi e degustazioni, è “Un filo d’olio“. I ristoranti della zona propongono menù a tema, ma sono in programma numerosi eventi, tra cui alcuni dedicati ai bambini, con laboratori, giochi e animazione e la possibilità di curiosare nelle aziende agricole che propongono i loro prodotti in fiera. Torna anche per l’edizione di quest’anno Fuorimenu, con una serie di proposte originali che vanno dalle colazioni ai brunch, dagli aperitivi ai piatti ideati per l’occasione. Informazioni: www.baccanaleimola.it.