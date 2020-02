Sagre: gli appuntamenti e le gite di gran gusto 

Il secondo fine settimana del mese, da venerdì 7 e domenica 9 febbraio, è un momento di transizione in attesa delle prime feste di carnevale e delle celebrazioni di San Valentino, che si svolgeranno il prossimo weekend. Nell’attesa di questi appuntamenti proseguono alcune manifestazioni cominciate nelle scorse settimane, mentre si fanno largo le golosità legate al cioccolato , dolce amatissimo dagli innamorati. Ecco allora alcuni eventi per chi ha in programma una gita fuoriporta per il prossimo weekend.

SAGRA DI SAN BELLO - Monastero di Berbenno (Sondrio)- Continuano fino a domenica 16 febbraio gli eventi per scoprire o riscoprire le antiche tradizioni valtellinesi La festa di origine medievale celebra San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della chiesa del borgo di Monastero. Ci sono le celebrazioni religiose e civili, con la processione, i riti civili, la musica dei concerti bandistici, seguiti da rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di gallina. Di domenica gli stand gastronomici sono aperti a pranzo, così come il 12 febbraio, festa del santo patrono. Domenica 16 febbraio si svolge anche la 3a edizione della San Bell The Cursa, corsa non competitiva e camminata a scopo benefico a favore della LILT. INFORMAZIONI: www.sagradisanbello.it.



ART & CIOCC - Asiago - Vicenza – Prende il via dalla cittadina veneta sullo splendido altopiano il tour dei cioccolatieri italiani. Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio una trentina di maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia propone negli stand gastronomici mille declinazioni del cioccolato:, cioccolatini e dragée, praline, cremini, torte e tartufi , liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, cioccolato di Modica, torrone con cioccolato, cuneesi al rhum, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, ma anche castagnaccio e strudel. Ci sono, come da tradizione, lezioni e attività divulgative a cura dei Maestri cioccolatieri. INFORMAZIONI www.iltourdeicioccolatieri.com.



HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero (Dolomiti) – Continuano fino a sabato 28 marzo gli aperitivi, le degustazioni, le cene e gli spettacoli che celebrano i buoni sapori della montagna lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero. Happycheese è un evento ormai tradizionale, dedicato ai formaggi, ma anche ai vini, alla birra e agli altri prodotti della montagna, in una vera kermesse di sapore che sbarca anche sulle piste da sci. Un appuntamento speciale è in programma per Carnevale, nella giornata di Martedì Grasso a San Martino di Castrozza. Ad ogni tappa ci sono menu speciali e appuntamenti per i bambini INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.



IL BROCCOLETTO DI CUSTOZA IN PIAZZA - Custoza (Verona) – Secondo fine settimana di gusto, da giovedì 6 a domenica 9 febbraio, in compagnia dei sapori della tradizione veronese, alla scoperta dell'ortaggio tipico della zona. I broccoletti si gustano lessi, conditi con un filo d'olio extravergine d'oliva del Garda, un pizzico di sale e pepe, per accompagnare uova sode, fette di salame e naturalmente un buon bicchiere del vino tipico del luogo: il Custoza Doc. Gli stand enogastronomici sono aperti nelle giornate di giovedì e venerdì, a partire dalle ore 19.00, e sabato e domenica dalle 12.00 per il pranzo e dalle ore 19.00 per la cena. La manifestazione si svolge all'interno di una tensostruttura riscaldata. INFORMAZIONI: www.broccolettodicustoza.com.



FESTIVAL DELLA CUCINA MANTOVANA - Mantova – Continuano fino a domenica 23 febbraio gli appuntamenti con le specialità della cucina mantovana. Si banchetta in allegria con tortelli, risotti, macarun e capunsel, stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polente e funghi e, naturalmente, tanti ttimi dolci. L’appuntamento è nello spazio di Grana Padano Arena (ex Palabam), il sabato solo per cena, la domenica invece anche a pranzo. La storia dei sapori del territorio è raccontata attraverso una serie di appuntamenti a tema, in uno spazio coperto e completo di tutti i servizi. INFORMAZIONI: www.facebook.com/festivalcucinamantovana.



CIOCCOLA-TI-AMO– Casalecchio di Reno (Bologna) - Grande festa del cioccolato artigianale in programma sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020: dalle ore 9.00 alle 19.00 le vie del centro ospitano gli stand gastronimici dei maestri cioccolatieri impegnati a deliziare i palati dei partecipanti con specialità a base del "cibo degli Dei". Lungo le strade della cittadina si tengono numerose iniziative collaterali con prelibate anteprime e vendita di cioccolato. Informazioni: www.cittametropolitana.bo.it.



FIERA DI SANTA APOLLONIA E SAN VALENTINO - Bellaria Igea Marina (Rimini) – La graziosa cittadina balneare romagnola festeggia la Santa Patrona sabato 8 e domenica 9 febbraio. Dalle 9.00 alle 20.00 sono in programma eventi, musica, mercatino, luna park, gastronomia ed esposizioni con la partecipazione delle Associazioni del territorio. Si festeggia anche nel weekend 15 e 16 febbraio, in occasione di San Valentino. INFORMAZIONI: www.bellariaigeamarina.org.



A FEST' DU PUORC - Puglianello (BN) – Le antiche tradizioni legate alla tradizione contadina dell’uccisione del maiale tornano a vivere in occasione della sagra dedicata alla carne suina, in programma da venerdì 7 a domenica 9 febbraio. Sono in programma degustazioni di specialità della cucina contadina presso gli stand gastronomici, in cui le carni sono accompagnate dai vini della valle e da tanta buona musica. Info: www.facebook.com/Nuovocentrostudi.