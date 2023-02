Sagre gastronomiche per tutti i gusti, dal cioccolato al baccalà

SAGRA DELLA POLENTA, San Donato Milanese (Milano) - Ben due week end immersi nei migliori sapori lombardi strettamente legati alla tradizione contadina: a San Donato Milanese si svolge la Sagra Della Polenta dal 3 al 5 febbraio: protagonista delle giornate quello che nel Nord Italia viene chiamato “oro giallo”, lo sformato di grano di mais che valorizza qualsiasi pietanza. Protagonista una polenta particolare, quella di Storo, paese del Trentino che servirà ben dieci variazioni sul tema. In primis la cosiddetta carbonera, con burro di malga, grana trentino, vino, pepe e pasta di salame: una delizia. Altri abbinamenti? Succulenti brasato e cinghiale, cotechino, merluzzo ritto, funghi, salsiccia e gorgonzola. In più: mercatino e un Luna park per i bambini. Informazioni: sagrapolenta.it



SAGRA DI SAN BELLO, Berbenno di Valtellina (Sondrio) - sempre in Lombardia, moltiplica i weekend gastronomici che saranno tre, quelli dal 3 al 18 febbraio. Protagonista la gallina, in tutte le sue fantasiose variazioni. Si prepara un vero e proprio banchetto in cui sarà cucinato il tanto pollame, rigorosamente ruspante, nei modi della tradizione: da richiedere lo specialissimo menù di San Bello. Previsti spettacoli e tanta musica. Informazioni: www.sagradisanbello.it



ART & CIOCC, Asiago (Vicenza) - Un week end che più dolce non si può, quello che allieterà i visitatori di Asiago dal 3 al 5 febbraio, dove si terrà Art & Ciocc, che fa parte del Tour dei cioccolatieri: trenta esperti cioccolatieri che si esibiranno nelle loro deliziose creazioni. A volontà cioccolato di Modica, praline, cioccolatini e dragée, cremini, torte e tartufi, cuneesi al rhum, cremini di ogni genere, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molte altre specialità dolciarie. Interverrà alla manifestazione Benedetta Parodi. Informazioni: www.iltourdeicioccolatieri.com



FESTA DEL BACCALÀ E DEL PESCE FRITTO, Taggi' di Sopra (Padova) - Baccalà e pesce fritto sono gli ingredienti base della grande festa che si terrà dal 3 al 5 febbraio Taggì di Sopra in provincia di Padova. Più precisamente, nella sala Polivalente della Parrocchia della località (in comune di Villafranca Padovana) il baccalà sarà cucinato secondo le tante variazioni della cucina tradizionale veneta: in testa il baccalà alla Vicentina, gnocchi di baccalà, baccalà mantecato. Me c’è di più: negli stand sarà possibile gustare squisita frittura di pesce e bistecche di puledro. Per i bambini menù speciale: gnocchi col ragù e cotolette impanate. Informazioni: www.facebook.com



FESTE DEL CIOCCOLATO, Cesena - Sarà Cesena ad ospitare la prima tappa del 2023 del Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali. Dal 3 al 5 febbraio, in Piazza della Libertà, i Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia avranno il piacere di far degustare il meglio della loro produzione artigianale. Gli stand saranno aperti ogni giorno dalle ore 10.00 alle 23.00 ed accoglieranno gli amanti del cibo degli Dei pronti a degustare e fare scorta di ottimo cioccolato artigianale. Per i bambini ci saranno laboratori didattici sulla lavorazione del cioccolato, che vanno necessariamente prenotati sul sito dell’evento. Il tour proseguirà con altre molte tappe nelle più belle piazze italiane fino a maggio. Informazioni: www.festedelcioccolato.it



SAGRA DELLE FRITTELLE, San Donato in Collina, Rignano sull'Arno (Firenze) - Questo grazioso borgo toscano è noto come “Il Paese delle frittelle”, e alla sua prelibatezza locale dedica per 3 mesi, tutti i sabati e le domeniche dal 14 gennaio al 19 marzo, la popolare Sagra delle Frittelle. Una tradizione che scandisce con dolcezza, da oltre 30 anni, il periodo che va dalla fine delle festività natalizie alla domenica precedente Pasqua. L’associazione S. M. S. di San Donato in Collina si occupa di preparare calde frittelle artigianali seguendo la ricetta tradizionale che ha come ingredienti arance, latte, riso e zucchero, senza glutine. Oltre a queste, vengono preparate anche deliziose frittelle con l’uvetta. Il tutto da gustare in abbinamento ad un buon bicchiere di vin santo. Informazioni: www.facebook.com