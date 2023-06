Sagre: gli appuntamenti gastronomici del fine settimana

FESTA DELLE ERBE DI PRIMAVERA, Forni di Sopra (Udine) – Appuntamento sabato 17 e domenica 18 giugno per scoprire sapori e profumi delle erbe spontanee, in un angolo verdissimo del Friuli-Venezia Giulia. Siamo nella conca dell’Alta Val Tagliamento, in Carnia, per festeggiare le erbe di primavera e rivalutare un alimento tradizionale e tipico del territorio, nella bellezza del bosco: i prati della zona sono infatti in piena fioritura e questo è il momento ideale per scoprirne i segreti e far rivivere l’antica tradizione della raccolta delle erbe spontanee primaverili, un tempo principale ingrediente dei piatti locali. Teatro della manifestazione è il centro storico di Forni di Sopra, con le sue tipiche architetture in legno: le stradine si popolano delle bancarelle della mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali. Qui si svolgono le tradizionali degustazioni tra le bancarelle, mentre i ristoranti locali propongono menu a base di erbe e piantine spontanee, per assaporare tante semplici e genuine specialità. I bambini possono divertirsi con giochi e animazioni; tutta la famiglia può partecipare a passeggiate nella natura. Chi ama il trekking ha a disposizioni escursioni guidate tra le montagne del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Informazioni: www.fornidisopra.it.

SAGRA DEL MIRTILLO, Moncrivello (Vercelli) – Il piccolo frutto viola dalle tante proprietà è protagonista di questa bella sagra che si ripete ormai da otto anni. L’appuntamento è da giovedì 15 a domenica 18 giugno, per una riscoperta dei sapori della natura grazie alla presenza di 100 espositori sistemati nella “Piazzetta del gusto” con i loro prodotti a base di mirtillo e di altre eccellenze gastronomiche locali. Tra gli eventi collaterali ci sono la seconda edizione della Corsa del mirtillo (giovedì 15 giugno), la Camminata del mirtillo (venerdì 16 alle ore 19.30), visite guidate alle mirtillaie (domenica 18) e sessioni di YOTES (yoga e pilates, domenica 18 al mattino). Informazioni: www.sagramirtillomoncrivello.it.

SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA, Breme (Pavia) – Fine settimana conclusivo, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, della feta dedicata alla deliziosa cipolla rossa della Lomellina. Viene servita a cena (la domenica anche a pranzo) tra piatti tipici e nuove interpretazioni, con la possibilità di fare anche acquisti e cucinarla a casa. Il borgo di Breme diventa vetrina per questo ottimo prodotto de.c.o. (denominazione comunale di origine) proposto anche in numerosi piatti, tra cui la classica frittata o la saporitissima zuppa. E chi vuole stupire il palato e fare un’esperienza inedita può assaggiarla perfino nel gelato. Chi non è particolarmente amante della cipolla trova comunque altri ottimi piatti per soddisfare l’appetito, tra cui trippa, pasta al sugo, salsicce, salamelle, stufato d’asino e polenta. Ci sono poi le visite ai monumenti storici, con guida o audioguida, la mostra fotografica e, nel weekend, il mercatino dell’artigianato. Per i ragazzi c’è anche il luna park. Orari stand gastronomici: tutti i giorni dalle 19.15 alle 23.00, la domenica dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Informazioni: www.sagracipollarossa.it.

PER UN PUGNO DI CURNITT, Usmate Velate (Monza e Brianza) - I curnitt sono i tipici fagiolini verdi coltivati in zona, protagonisti della festa brianzola da giovedì 15 a domenica 18 giugno, per quattro serate di gusto, festa e musica. L’appuntamento è in via Vivaldi, 6, nella cittadina in provincia di Monza-Brianza per tanto buon cibo e allegra musica. La festa, organizzata dalla Associazione Tempo Libero, punta a promuovere i fagiolini verdi, uno degli ortaggi più tipici della stagione estiva, che si possono gustare nei vari menu proposti tutte le sere a partire dalle ore 19.30. Sabato e domenica ci sono anche i gonfiabili, i giochi e le animazioni per i bambini. Informazioni: www.facebook.com.

SAGRA DELLO STRUZZO, Governolo (Mantova) – Due fine settimana, da venerdì 16 a martedì 20 giugno, con replica da venerdì 24 a martedì 28, per una lunga festa dedicata alla carne di struzzo, una delle specialità di Governolo, piccolo borgo ricco di storia nel mantovano. A disposizione delle buone forchette ci sono numerosi stand gastronomici che propongono le migliori specialità a base di struzzo, tra cui le tagliatelle al ragù di struzzo, il risotto allo struzzo, il filetto e la tagliata, e ancora fagottini al ripieno di struzzo, stracotto con polenta, medaglioni e spiedini e di struzzo, e altro ancora. Oltre a tante cose buone ci sono incontri sportivi, il raduno delle auto storiche e buona musica. Gli stand gastronomici aprono alle 19.30 (domenica 25 giugno anche a pranzo, con menu alla carta). Informazioni: www.sagradellostruzzo.com.

FESTA DEL RISOTTO, Villimpenta (Mantova) – Ultimo fine settimana, dal 15 al 18 giugno, dedicato al risotto di Villimpenta, piccolo borgo al confine tra le province di Mantova e Verona, in una festa che giunge quest’anno alla sua 75esima edizione. Un’occasione perfetta per scoprire il risotto alla Villimpentese, preparato da abili maestri risottai secondo la tipica ricetta locale, depositata in uno studio notarile nel maggio del 1990. La ricetta originale prevede che il piatto sia realizzato utilizzando il riso semifino vialone nano, cotto a vapore in paiolo di rame o lega d’alluminio, condito con carne di maiale genuina e sapientemente lavorata. La festa si svolge presso il Castello Scaligero, e la sera prevede spettacoli gratuiti, bancarelle, luna park, pesca di beneficienza e musica dal vivo. Informazioni: www.facebook.com.

FESTIVAL DELLA ROMAGNA, Cervia (Rimini) – Una manifestazione, in programma da lunedì 12 a domenica 18 giugno, che segna la ripartenza dopo la terribile alluvione delle scorse settimane, l'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno aiutato le zone colpite dal disastro e per informare i turisti che la Romagna vacanziera è pronta per offrire una vacanza 2023 di grande qualità. Il Festival è un viaggio esperienziale in terra di Romagna con i suoi riti, i miti e il divertimento. Nei sette giorni dell’evento, Cervia con i Magazzini del Sale, Torre San Michele e Piazza Garibaldi si trasforma in un palcoscenico in cui le tradizioni romagnole prendono vita attraverso l’incontro con le arti creative, musicali ed economiche. Sono in programma incontri informativi, culturali ed espositivi, laboratori di arte, scrittura e poesia, e ancora balli e musica per vivere momenti partecipativi insieme agli attori e ai protagonisti del territorio. Non possono mancare i prodotti tipici del gusto, per momenti all’insegna della buona tavola e della ritrovata voglia di convivialità. Informazioni: www.festivaldellaromagna.it.

SAGRA DEL MACCHERONE AL PETTINE, Pieve di Cento (Bologna) – Un doppio weekend, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, e a seguire dal 23 al 25, per incontrare le bontà della tradizionale pasta bolognese fatta in casa. L’appuntamento è al parco Venturi di Pieve di Cento, piccolo borgo di confine tra le province di Bologna e Ferrara. Grandi protagoniste sono le sfogline, le massaie pronte a mostrare come si tira la pasta a mano con il mattarello e a svelare i segreti dei maccheroni al pettine, piatto protagonista della festa. Naturalmente ci sono anche tanti ottimi secondi piatti della gastronomia locale. È consigliata la prenotazione. Apertura stand ore 19.00. Informazioni: www.facebook.com/proloco.pieve.

VULCANO DI BIRRA, Arcidosso, Grosseto – Boccali spumeggianti, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, per una bella sagra dedicata alle birre artigianali, tutte naturali e senza conservanti, con un contorno di musica e divertimento. La festa di Arcidosso, borgo toscano sul Monte Amiata, è articolata in quattro diverse aree tematiche: CraftBeer, con la presenza di sei nuovi birrifici artigianali italiani; Food, in cui trovare ottimi street food con i sapori della cucina toscana; LiveMusic, con concerti serali; Fun, con mercatini d’artigianato, area relax e giochi per i bambini. Il festival offre anche l’occasione di contatto diretto con i produttori dai quali lasciarsi consigliare nella scelta delle 30 diverse tipologie di birra in degustazione. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DELLA LAVANDA, Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Quattro fine settimana, il 17 e il 18 giugno, con replica il 24 e il 25, e poi ancora l’1 e il 2 e l’8 e il 9 luglio per immergersi nel meraviglioso profumo della lavanda. La festa è un’occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, tra filari di cespugli di lavanda dai fiori viola, bianchi, blu e rosa, oppure nell’incantevole giardino delle salvie ornamentali e nel campo delle erbe aromatiche. Per l’occasione viene allestita anche una mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda, con collezioni di piante rare, di rose, agrumi e piante grasse, “accompagnate” da prodotti di artigianato di qualità. Ci sono anche le visite guidate per scoprire le caratteristiche di piante spesso sconosciute; i corsi di unguenti, di oleoliti e di tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), il concorso fotografico e quello di pittura. Si può anche assistere alla distillazione della lavanda con un piccolo alambicco e all’estrazione dell’olio essenziale. Chi ama la dolcezza può assistere, dalle ore 11.00 di sabato, a come viene realizzato un cioccolatino con ripieno di glassa alla lavanda. Non manca la cena a tema lavanda del sabato sera. I campi sono visitabili durante la settimana dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00, al costo di 5€ L’ingresso alla festa, invece è gratuito. Informazioni: www.illavandeto.com.

CAPUTO PIZZA VILLAGE, Napoli – Il profumo del piatto napoletano per eccellenza, la pizza, si fonde con quello del mare da venerdì 16 a domenica 25 giugno, per un sapore da gustare in occasione della Mostra d'Oltremare dove, per una settimana, apre la pizzeria più grande del mondo. Caputo Pizza Village Napoli conta infatti oltre 130.000 pizze sfornate, 30.000 metri quadrati di “pizzeria”, 4.700 posti a sedere, 150 pizzaioli, 450 persone all’opera e circa 50 pizzerie storiche presenti. Il villaggio della pizza è aperto tutti i giorni dalle 18.00 all’1 di notte nella nuova location dei giardini della Mostra d’Oltremare. Ci sono anche il Campionato Mondiale del Pizzaiolo e grandi esibizioni di pizza acrobatica. Oltre alla pizza, il programma propone anche concerti e show, un villaggio dedicato ai bambini con animazione e laboratori dedicati all’educazione alimentare e, per chi volesse avvicinarsi all’arte della pizza come produttore, le master class tenute da maestri pizzaioli di fama internazionale. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Informazioni: www.pizzavillage.it.