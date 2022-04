Sagre e feste golose per il weekend di Pasqua

FOIRE DE LA PÂQUERETTE -

Courmayeur (Valle d'Aosta)- Il giorno di Pasquetta, cioè lunedì 18 aprile, le strade del centro storico di Courmayeur si trasformano in un animato mercatino di prodotti del pregiato artigianato artistico tradizionale della valle. La Foire de la Pâquerette, ovvero la Fiera di Pasquetta, dura un solo giorno, ma offre il meglio della produzione artigianale dell’intera Valle d’Aosta, tra cui le opere di alcuni artisti di primo piano presenti abitualmente alla Fiera di Sant’Orso, ad Aosta, le cui bancarelle sono ubicate nella zona del Jardin de l’Ange. I prodotti sono quelli tipici locali, tra cui l’intaglio del legno, la lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto, del cuoio, del vimini e del vetro, oggetti per la casa e il giardino, giocattoli. Non mancano i giochi e l’intrattenimento per adulti e bambini. Orari: dalle 8.00 alle 18.30. Info: www.lovevda.it.





LANA IN FIORE - Lana (Bolzano) Alto Adige –

Continua per tutto il mese, fino a domenica 30 aprile, la manifestazione dedicata alla primavera tra le cime alto-atesine nello splendido scenario dei meleti in fiore. Proprio le mele sono protagoniste, insieme alle erbe selvatiche, a Lana, a pochi chilometri da Bolzano: sono in programma escursioni, workshop creativi, corsi di cucina e di decorazione, passeggiate a tema nella natura e tanto altro ancora. Una particolare attenzione è riservata alla gastronomia, ad esempio con “Sapori del Maso”, in calendario sabato 23 aprile, in cui assaggiare i prodotti freschi e di ottima qualità di una cinquantina di contadini locali. I ristoranti di Lana propongono gustosi menu alle erbe selvatiche secondo ricette antiche e moderne, da accompagnare con un buon bicchiere di vino altoatesino. Sabato 30 aprile è da non perdere KränzelZeit – Picnic.Cultura, nei sette giardini della Tenuta Kränzelhof di Cermes. Informazioni: www.merano-suedtirol.it.

PASQUETTA A MONTAGNANA, Montagnana (Padova) –

Appuntamento con la quinta edizione della Mostra Mercato e Mercatino nella giornata di lunedì 18 aprile tra le mura medievali in uno dei Borghi più belli d’Italia. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione e patrocinata del Comune di Montagnana, propone un ricco mercatino di prodotti tipici, con antiquariato e artigianato artistico, animazione e laboratori per bambini. INFO: www.facebook.com.

FIABE NELLA ROCCA CON HARRY POTTER, Rocca di Lonato, Lonato del Garda (Brescia) –

Una giornata all’insegna della fiaba e della magia, lunedì 18 aprile con la Giornata Fantastica al Villaggio di Harry Potter. Ci sono attività e giochi nello scenario fiabesco della Rocca, con il ponte levatoio e le possenti mura merlate, in cui incontrare i professori della Scuola di Magia e prendere parte ad avventure straordinarie. Ben 15 postazioni sono dedicate ai diversi scenari della saga, a partire da Diagon Alley, il favoloso Mercato dei Maghi dove si potranno comprare giochi e gadgets tra cui bacchette, scope volanti, libri di magia, cappelli e sciarpe dedicate alle quattro Case di Hogwarts. Non mancano le aule di scuola, l’ufficio del preside e la capanna di Hagrid; in compagnia degli animatori si impara a lanciare gli incantesimi più iconici, preparare misteriose pozioni e, naturalmente, giocare a Quidditch. Sempre lunedì 18, si svolge la Caccia al Tesoro botanica di Grandi Giardini Italiani con un percorso a indovinelli durante il quale i bambini potranno conoscere le piante del parco della Rocca attraverso l’olfatto, il tatto, la vista e realizzare il proprio erbario, scoprendo che anche nella Rocca di Lonato cresce la magica mandragora! In caso di maltempo l'evento sarà annullato. INFO: www.fondazioneugodacomo.it.

MESSER TULIPANO - Castello di Pralormo (Torino)

– Il castello celebra la fioritura dei tulipani con un evento, giunto alla sua edizione numero 22, che si protrae per un mese intero, dal 1° aprile al 1° maggio, e che trasforma i giardini del maniero in un tripudio di colori grazie alle corolle di 100.000 tra tulipani e narcisi. L’evento botanico ospita, come da tradizione, un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto: ci sono aiuole di diversa forma, progettate con particolare attenzione per conservare l’impianto storico e prospettico del parco, pur trasformando il parco all’inglese in un vero giardino incantato. Sono allestite per l’occasione alcune mostre a tema, quest’anno dedicate a “Le farfalle”. Un’ampia zona è riservata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con possibilità di fare shopping e gustose degustazioni. Il parco offre zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare e degustare i prodotti delle cascine locali. Per orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

SAGRA E PALIO DELL’UOVO - Tredozio (Forlì-Cesena) –

Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, questo piccolo centro in provincia di Forlì ospita una ormai rinomata sagra pasquale, giunta alla sua edizione numero 57, con allegre disfide tra i rioni a un occhio di riguardo alla buona cucina. Nel pomeriggio di Pasqua si svolgono le gare delle sfogline, il campionato dei mangiatori di uova sode e, alle ore 16.30, le gare femminili del 15° Palio dell’Uovo. A conclusione della giornata, è in programma l’AperiPalio. Il giorno di Pasquetta ha in calendario la sfilata allegorica dei quattro rioni (Borgo, Nuovo, Piazza, Casone) e, alle ore 15.30, la gara del Palio dell’Uovo, seguita dalla la 38a Disfida dell’Uovo tra i comuni di Arcevia e Tredozio.Informazioni sulla pagina Facebook





"LA FESTA DI LI SCHIETTI", Terrasini (Palermo)

– L’appuntamento è nei giorni 16-17-23-24 aprile 2022 in piazza Duomo a Terrasini, in provincia di Palermo, per una festa le cui origini risalgono alla metà dell’Ottocento: la tradizione vede un comitato di scapoli impegnato nell’alzare un melangolo, ossia un arancio amaro, del peso di circa 50 Kg. La Festa inizia il sabato mattina con il rituale taglio dell'albero, accompagnata da una manciata (ovvero una degustazione) in aperta campagna di prodotti tipici locali come formaggio, olive, vino, pesce, in particolare sarde, carne di montone, arance e molto altro). Nel pomeriggio l'albero, addobbato con nastri colorati e ciancianeddi (campanellini), viene posto su un Carretto Siciliano che lo conduce in giro per le vie del paese accompagnato da gruppi folkloristici e dalla banda musicale. La domenica mattina, subito dopo la Santa Messa, l'albero viene benedetto dall'arciprete della Chiesa Madre e poi portato per le vie del paese, con gli “schietti” che si portano sotto il balcone della loro zita (fidanzata) e offrono a tutti i presenti una dimostrazione della loro forza sollevando l’albero con una sola mano. Nel pomeriggio gli “schietti” si cimentano in una gara di resistenza in Piazza Duomo, La festa si conclude con uno spettacolo e i giochi pirotecnici. Informazioni: www.prolocoterrasini.it.