Sagre di gusto: le mete più golose per il prossimo fine settimana

Il calendario di appuntamenti con i buoni sapori nel prossimo fine settimana, da venerdì 12 a domenica 14 novembre, dedica grande spazio a olio e tartufi. Queste eccellenze del territorio sono protagonisti di alcuni interessanti eventi, tuti dedicati agli appassionati dei buoni sapori. Sono anche l’occasione per visitare borghi di grande fascino e partecipare a iniziative collaterali alla scoperta del territorio. Ecco allora le occasioni di gusto per il prossimo weekend.

FIERA DI SAN BAUDOLINO, Alessandria - Tartufi, funghi e altri prodotti tipici si danno appuntamento in Piemonte sabato 13 e domenica 14: Alessandria, in occasione della Fiera di San Baudolino apre i suoi negozi e allestisce, nella strade del centro storico, una grande esposizione e vendita di prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altre tipicità, con animazione e negozi aperti fino a fine evento. L’appuntamento è dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Informazioni: www.alexala.it

FIERA DI SAN MARTINO - Santarcangelo di Romagna, Rimini – Una ghiotta occasione per assaggiare tanti buoni prodotti locali, tra cui tartufi, miele, olio, formaggio, conserve e vino novello: l’appuntamento è nella cittadina del Riminese da giovedì 11 a domenica 13 novembre per la Fiera di San Martino, l’appuntamento autunnale più importante per il borgo. Qui, oltre a tante cose buone, si ritrovano i cantastorie, tutti da ascoltare con i loro versi e stornelli, facendo grande attenzione a non passare nei pressi delle “corna” appese sotto l’arco di piazza Ganganelli: la leggenda vuole che siano capaci di segnalare chi è rimasto vittima del tradimento da parte del proprio amato. La grande mostra mercato è allestita in piazza Marini, dove, oltre ai prodotti gastronomici, si trovano esposizioni di cose vecchie, artigianato artistico, auto e macchine agricole. Da non perdere: il Palio della Piada. Informazioni: www.comune.santarcangelo.rn.it



NOVEMBER PORC - Provincia di Parma – Continua la staffetta tra le quattro città in provincia di Parma per altrettanti weekend consecutivi, tutti dedicati alla carne suina, protagonista di una delle sagre più cool d’Italia. November Porc ripropone la sua formula a staffetta: dopo Sissa Trecasali, tocca ora a Polesine Parmense con “Ti cuociamo preti e vescovi” (nel weekend 13–14 novembre), seguito nel weekend 20-21 novembre da Zibello, che propone “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. Si conclude a Roccabianca dove, nel weekend del 27-28 novembre, si svolge “Armonie di Spezie e Infusi”. In tutte le tappe ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e piccini. La festa è anche l’occasione per scoprire tanti luoghi storici e d’arte disseminati lungo la cosiddetta Strada del Culatello; tante occasioni golose anche nei ristoranti della zona che aderiscono all’iniziativa “A Tavola con November Porc”. Informazioni: www.novemberporc.com.

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DELLE CRETE SENESI, San Giovanni d'Asso Siena – Appuntamento per due weekend consecutivi (13-14 novembre e 20-21 novembre) in compagnia delle eccellenze gastronomiche toscane lungo gli itinerari d'autunno. Protagonista il tartufo bianco, al quale fanno corona una serie di iniziative a carattere culturale. Ci sono degustazioni dedicate ai tartufi locali, ai formaggi pecorini senesi, al buon vino al gelato artigianale e ancora caffè e cioccolato. i ristoranti del territorio aderenti all’iniziativa “Novembre a Tavola” propongono invece una vasta scelta di piatti a base di tartufo. Nella giornata di sabato sono previste esperienze in tartufaia, mentre la domenica è dedicata alla Mostra Mercato, con botteghe d’arte, artigianato locale e prodotti tipici del territorio. Domenica è anche in programma un tour sul treno storico a vapore. Informazioni: www.mostradeltartufobianco.it.

FRANTOI APERTI - Umbria – Un evento, iniziato a fine ottobre e che si protrae per tutto il mese di novembre, fino a domenica 28, ci porta alla scoperta della cultura olivicola di questa terra. I borghi più belli delle province di Perugia e Terni, con i loro antichi frantoi regalano storie e tradizioni legate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva e al turismo in campagna. L’evento coinvolge numerosi comuni umbri; tra cui Todi, Spello, Trevi e Foligno, con una serie di appuntamenti nei quali, oltre a conoscere questi meravigliosi borghi, è possibile partecipare alla raccolta delle olive, visitare i frantoi nella fase di lavorazione del prodotto, partecipare a laboratori, fare escursioni nella natura e soprattutto deliziarsi con gustosi assaggi. Informazioni: www.frantoiaperti.net.



FESTA DEI FRANTOI E DEI CASTELLI, Campello Alto e Bianca di Campello, Perugia - Due domeniche, il 14 e il 21 novembre, sono tutte dedicate al binomio olio e tartufo, preziose eccellenze di questo splendido territorio sulle colline umbre, tra Assisi e Spoleto. Al centro di una grande sona coltivata a olivi si trovano due location di eccezione, il castello di Campello Alto e la piazza della frazione della Bianca di Campello sul Clitunno; le specialità gastronomiche in questione saranno l’olio extravergine di oliva, in abbinamento al tartufo pregiato. La manifestazione si svolge nell’ambito di “Frantoi Aperti“, ed è l’occasione per scoprire storia, gusto e tradizioni di questo territorio. Al Castello di Campello Alto sono in programma laboratori, degustazioni, musica e molto altro, per scoprire i prodotti dell’eccellenza locale. La domenica successiva invece la festa si sposta nella piazza della frazione della Bianca di Campello: protagonista p l’olio E.V.O. e gli altri prodotti della campagna e del bosco, con degustazioni guidate e visite al Tempietto sul Clitunno e alle Fonti del Clitunno. Ci sono anche i trekking nella natura, passeggiate negli uliveti e la possibilità di partecipare alla raccolta delle olive. Info: festadeifrantoi.it.



IL GUSTO DEL POLLINO, SAGRA D'AUTUNNO, Viggianello (Potenza) – Appuntamento con i colori e sapori autunnali con gli eventi in programma fino al prossimo 14 novembre. La natura la fa da padrona con i suoi frutti di stagione, tra cui ottimi funghi, castagne, noci, protagonisti di degustazioni organizzate dalle associazioni del territorio con degustazioni, prodotti tipici, souvenir e divertimento: sono in programma escursioni, giri in bici, acqua trekking, river tubing, arrampicate ed equitazione. Informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Viggianello. www.facebook.com/prolocoviggianello.